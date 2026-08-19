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Extern· 1 min citire
Atac aerian israelian asupra unei secții de poliție din Gaza. Șapte persoane au murit și alte 22 au fost rănite
FOTO: Reuters
Tensiunile din Fâșia Gaza continuă, în ciuda eforturilor internaționale de a menține în vigoare planul de pace. Un nou atac israelian a provocat miercuri moartea a șapte persoane, după ce o lovitură aeriană a vizat un comisariat de poliție din orașul Gaza, transmite AFP.
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