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Atac aerian israelian asupra unei secții de poliție din Gaza. Șapte persoane au murit și alte 22 au fost rănite

FOTO: Reuters

FOTO: Reuters

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 16:56

Tensiunile din Fâșia Gaza continuă, în ciuda eforturilor internaționale de a menține în vigoare planul de pace. Un nou atac israelian a provocat miercuri moartea a șapte persoane, după ce o lovitură aeriană a vizat un comisariat de poliție din orașul Gaza, transmite AFP.

Șapte persoane au fost ucise și alte 22 sunt rănite

Spitalul Al-Shifa din Gaza a anunțat că, în urma atacului, a primit șapte corpuri neînsuflețite și cel puțin 22 de răniți. Apărarea civilă din Fâșia Gaza, structură care operează sub autoritatea mișcării islamiste palestiniene Hamas, a confirmat bilanțul.

Cel puțin 1.230 de palestinieni, majoritatea civili, au fost uciși în atacurile israeliene de la aprobarea, în octombrie, a planului de pace pentru Fâșia Gaza sprijinit de președintele american Donald Trump, potrivit autorităților sanitare din Gaza.

Patru soldați israelieni uciși

Hamas nu dezvăluie de obicei numărul victimelor din rândul propriilor membri. În aceeași perioadă, patru soldați israelieni au fost uciși, potrivit bilanțurilor furnizate de autoritățile israeliene.

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