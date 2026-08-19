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Extern· 2 min citire
Tensiuni între Iran și NATO. Alianța indică două țări care ar putea deveni posibile ținte în Europa
Foto: Profimedia
Publicat19 aug. 2026, 14:43
SursăAgerpres
Alianța Nord-Atlantică este pregătită să abordeze orice amenințare și va face întotdeauna tot ce este necesar pentru a-și apăra aliații, a declarat miercuri un oficial al NATO, relatează Reuters.
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