Realitatea.NET
Extern· 2 min citire

Tensiuni între Iran și NATO. Alianța indică două țări care ar putea deveni posibile ținte în Europa

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 aug. 2026, 14:43
SursăAgerpres

Alianța Nord-Atlantică este pregătită să abordeze orice amenințare și va face întotdeauna tot ce este necesar pentru a-și apăra aliații, a declarat miercuri un oficial al NATO, relatează Reuters.

Afirmația a venit ca răspuns la întrebări despre un articol din Financial Times conform căruia Iranul ar lua în considerare atacarea de ținte militare americane din Europa, în cazul în care președintele SUA, Donald Trump, ar escalada războiul.

'Așa cum s-a demonstrat la începutul acestui an, când apărarea aeriană a NATO a interceptat cu succes rachete balistice care se îndreptau spre Turcia din Iran, în patru ocazii diferite, postura noastră de descurajare și apărare este puternică și eficientă', a declarat oficialul.

Iranul ia în considerare atacarea unor ținte militare americane în Europa dacă președintele SUA, Donald Trump, escaladează războiul, a dezvăluit miercuri Financial Times (FT), citat de EFE.

Două surse din cadrul regimului de la Teheran au declarat pentru FT că forțele iraniene au analizat opțiunea de a ataca obiective americane în sud-estul Europei, de exemplu în Bulgaria, care luna trecută a aprobat utilizarea bazei sale aeriene Bezmer pentru realimentarea avioanelor americane.

Una dintre surse a adăugat că Ciprul - unde o bază aeriană britanică a fost lovită de o dronă în martie - se număra, de asemenea, printre posibilele ținte pentru represalii în cazul unei noi ofensive americane.

Aceleași surse au indicat că forțele iraniene au evaluat totodată posibilitatea de a lovi cablurile subacvatice de fibră optică din Strâmtoarea Ormuz în cazul escaladării conflictului.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

natorazboi iranstramtoarea ormuzdonald trump

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe