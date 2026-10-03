Alertă în Lituania, țară membră NATO, din cauza unei presupuse drone din Belarus. Aeroportul din Vilnius, închis

Publicat 3 oct. 2026, 11:46 Sursă Realitatea.net, mediafax, skynews

Alertă de securitate la Vilnius, capitala Lituaniei, țară membră NATO, din cauza unei presupuse drone venite din Belarus. Sâmbătă dimineață, aeroportul internațional din oraș a fost închis temporar, iar avioanele de vânătoare NATO aflate în misiuni de poliție aeriană au fost ridicate de la sol. Potrivit autorităților lituaniene, un obiect despre care se presupune că este o dronă a fost observat îndreptându-se spre Lituania dinspre Belarus, relatează Reuters. Ulterior, alerta a fost suspedată, iar activitatea pe aeroport s-a reluat.

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