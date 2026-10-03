Alertă în Lituania, țară membră NATO, din cauza unei presupuse drone din Belarus. Aeroportul din Vilnius, închis

Alertă de securitate la Vilnius, capitala Lituaniei, țară membră NATO, din cauza unei presupuse drone venite din Belarus. Sâmbătă dimineață, aeroportul internațional din oraș a fost închis temporar, iar avioanele de vânătoare NATO aflate în misiuni de poliție aeriană au fost ridicate de la sol. Potrivit autorităților lituaniene, un obiect despre care se presupune că este o dronă a fost observat îndreptându-se spre Lituania dinspre Belarus, relatează Reuters. Ulterior, alerta a fost suspedată, iar activitatea pe aeroport s-a reluat.
Alerta a determinat autoritățile să activeze procedurile de urgență în regiunea Vilnius. Locuitorii au fost sfătuiți să fie pregătiți să se adăpostească în cazul în care situația va impune acest lucru.
Avioanele de vânătoare au fost ridicate de la sol
Centrul Național pentru Managementul Crizelor din Lituania (NKVC) a anunțat că obiectul suspect nu a fost încă identificat. Avioanele de vânătoare participante la misiunea NATO de poliție aeriană au decolat pentru a verifica situația și pentru a încerca să determine natura obiectului.
„Obiectul nu a fost încă identificat. Avioanele de vânătoare au decolat și efectuează această procedură”, a declarat șeful Centrului Național pentru Managementul Crizelor, pentru postul public de radio și televiziune din Lituania, transmite Reuters, preluat de Mediafax.
Autoritățile au primit, de asemenea, mai multe sesizări din partea locuitorilor care susțin că ar fi observat un posibil obiect în afara Vilniusului, deplasându-se în direcția orașului Jonava. Informațiile nu au fost însă confirmate oficial.
Obiectul ar putea fi chiar un stol de păsări
Autoritățile lituaniene nu exclud în acest moment nicio variantă, inclusiv posibilitatea ca obiectul detectat să fie un stol de păsări.
Cu toate acestea, Centrul Național pentru Managementul Crizelor a precizat că parametrii obiectului sunt similari cu cei ai unei drone, motiv pentru care situația este tratată cu precauție.
Ulterior, aeroportul a fost redeschis.