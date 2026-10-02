„Nostradamus al Chinei” anunță un 2027 sumbru pentru SUA. Cinci predicții care vizează războiul din Iran, revoltele interne și economia
„Nostradamusul Chinei” anunță un 2027 sumbru pentru SUA
Jiang Xueqin, un educator și prezentator chino-canadian supranumit „Nostradamusul Chinei”, a lansat cinci predicții sumbre despre ceea ce s-ar putea întâmpla în Statele Unite în perioada următoare.
Printre scenariile prezentate de Xueqin se numără extinderea atribuțiilor autorității americane pentru imigrație, proteste și revolte la nivel național, pregătirea unei recrutări militare obligatorii, turbulențe politice după alegerile de la jumătatea mandatului și un posibil colaps al economiei americane.
Xueqin nu susține că poate vedea viitorul. El spune că previziunile sale se bazează pe interpretarea unor evoluții politice și geopolitice și pe analiza unor factori pe care îi consideră relevanți pentru direcția în care se îndreaptă Statele Unite.
ICE ar putea primi puteri mai mari
Prima dintre predicțiile lui Jiang Xueqin se referă la Immigration and Customs Enforcement, agenția federală americană cunoscută sub acronimul ICE.
Potrivit scenariului său, președintele Donald Trump ar urma să îi ofere agenției atribuții suplimentare în perioada următoare. ICE are responsabilitatea de a aplica legislația federală privind imigrația și a avut un rol important în politica administrației Trump referitoare la controlul imigrației.
Xueqin consideră că operațiunile ICE și măsurile restrictive în domeniul imigrației ar putea continua să genereze proteste în mai multe regiuni ale Statelor Unite, scrie Metro.
El mai anticipează că Garda Națională ar putea fi desfășurată în marile orașe americane în contextul unor eventuale tulburări economice și al pregătirilor pentru o recrutare militară.
Afirmațiile despre extinderea atribuțiilor ICE și despre evoluțiile viitoare reprezintă însă predicțiile lui Xueqin, nu măsuri deja adoptate.
„Toate ingredientele” pentru un conflict intern
A doua previziune este și una dintre cele mai grave. Xueqin consideră că în 2027 ar putea exista „toate ingredientele pentru un război civil” în Statele Unite.
El precizează însă că nu se referă la un război convențional în care două armate rivale s-ar confrunta pentru controlul țării.
În viziunea sa, scenariul ar presupune mai degrabă o perioadă caracterizată prin proteste, revolte și mișcări insurgente, ceea ce el descrie drept un „conflict de intensitate redusă”.
„Nu mă refer la două armate care se luptă între ele, ci spun că ar putea exista nemulțumire la nivel național, revolte, proteste și insurgențe”, a declarat Xueqin.
Prin urmare, termenul de „război civil” este folosit de acesta într-un sens diferit de imaginea clasică a două tabere militare care se luptă pentru controlul unui stat.
Xueqin leagă acest scenariu de tensiunile politice și sociale pe care le observă în Statele Unite și de ceea ce consideră că ar putea fi efectele unor probleme economice și militare.
Statele Unite ar putea ajunge la recrutare militară obligatorie
A treia predicție privește armata americană. Jiang Xueqin susține că în 2027 Statele Unite ar putea crea cadrul necesar pentru instituirea recrutării militare la nivel național.
Scenariul său este legat de un posibil conflict de durată cu Iranul. Xueqin consideră că folosirea trupelor terestre americane într-un astfel de război ar putea crea nevoia suplimentării masive a efectivelor militare.
Pe site-ul său Predictive History, predicția este formulată astfel: ”Statele Unite vor folosi trupe terestre în Iran, ceea ce va necesita instituirea serviciului militar obligatoriu la nivel național. Bărbați începând cu vârsta de 18 ani vor fi încorporați”.
Într-o intervenție la podcastul lui Jack Neal, Xueqin a susținut că pregătirile pentru un asemenea sistem ar putea începe chiar înainte de 2027.
El a spus: „Este posibil să fi adoptat deja o lege pentru instituirea recrutării obligatorii la nivel național sau ca anumite persoane să fi fost deja recrutate.”
Afirmația trebuie privită ca parte a scenariului anticipat de Xueqin. Ea nu înseamnă că Statele Unite au instituit deja recrutarea militară obligatorie.
Ce legătură are războiul cu Iranul
Predicția privind recrutarea pornește de la o altă afirmație făcută de Xueqin în 2024. El a susținut atunci că există o probabilitate foarte mare ca Statele Unite să intre într-un război cu Iranul și a afirmat că America nu ar avea cum să câștige un asemenea conflict.
Jiang Xueqin a atras atenția publică după ce, în mai 2024, a anticipat revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, cu câteva luni înainte ca acesta să câștige alegerile prezidențiale. Propriul său site de predicții listează această afirmație printre previziunile sale din 2024.
De aici provine și comparația cu Nostradamus, astrologul francez din secolul al XVI-lea ale cărui scrieri sunt asociate, retrospectiv, cu numeroase evenimente istorice. Interpretarea acelor texte este însă adesea contestată, deoarece multe dintre presupusele profeții sunt atribuite unor evenimente după ce acestea s-au produs.
În cazul lui Xueqin, predicțiile sunt formulate mult mai explicit și sunt prezentate de autorul lor ca analize bazate pe factori politici și geopolitici.
Alegerile legislative americane din 2026 ar putea aduce surprize
O altă previziune a lui Xueqin privește alegerile americane de la jumătatea mandatului, programate pentru noiembrie 2026, care vor stabili componența Congresului.
Deși articolul despre predicțiile pentru 2027 include acest punct, el se referă de fapt la scrutinul din 2026 și la efectele pe care Xueqin consideră că rezultatul le-ar putea avea ulterior.
El spune că rezultatul „nu va fi așa cum se așteaptă oamenii”, fără să afirme că alegerile vor fi anulate sau să ofere un rezultat precis.
În analiza sa, unul dintre elementele importante este SAVE America Act, proiect legislativ susținut de Trump și de republicanii din Congres. Camera Reprezentanților a adoptat proiectul în februarie 2026, cu 218 voturi pentru și 213 împotrivă. Propunerea prevede, între altele, prezentarea unor documente care să dovedească cetățenia la înregistrarea pentru alegerile federale și folosirea unui act de identitate cu fotografie la vot.
Proiectul nu reprezintă însă, în sine, dovada că scenariul descris de Xueqin se va materializa. În momentul în care a fost analizat de Congressional Research Service, legislația nu fusese încă transformată în lege federală.
Xueqin susține că rezultatul alegerilor ar putea avea un impact mai mic decât se așteaptă asupra direcției politice a administrației.
„Este aproape nesemnificativ modul în care se desfășoară alegerile de la jumătatea mandatului, pentru că este posibil ca republicanii să rămână la putere și să păstreze Camera Reprezentanților și Senatul. În acest caz, Donald Trump își continuă războiul”, a spus el.
El a mai afirmat că rezultatul scrutinului „nu va schimba traiectoria războiului”, deoarece această direcție ar fi deja stabilită.
Proiectul privind alegerile a devenit un punct important în politica americană
SAVE America Act este denumirea folosită pentru Safeguard American Voter Eligibility Act. Proiectul urmărește introducerea unor cerințe federale suplimentare privind dovada cetățeniei la înregistrarea alegătorilor și identificarea alegătorilor la urne.
În februarie, republicanii din Camera Reprezentanților au susținut că măsurile sunt necesare pentru verificarea eligibilității alegătorilor. Oponenții proiectului au contestat efectele pe care noile cerințe le-ar putea avea asupra alegătorilor eligibili.
În iunie, Reuters relata că Trump continua să facă presiuni pentru adoptarea proiectului în Senat, unde existau însă obstacole procedurale și opoziție democrată.
Acesta este contextul politic pe care Xueqin îl include în propriul scenariu pentru perioada care urmează alegerilor de la jumătatea mandatului.
Ultima predicție vizează economia americană
Cea mai gravă dintre previziunile sale se referă la economie.
Xueqin susține că un conflict prelungit cu Iranul ar putea avea consecințe severe asupra economiei Statelor Unite și, ulterior, asupra economiei mondiale.
Scenariul său presupune o implicare militară terestră a Statelor Unite în Iran timp de mai mulți ani. În cazul în care conflictul ar dura patru sau cinci ani și s-ar încheia cu o înfrângere americană, Xueqin afirmă că economia SUA s-ar putea prăbuși.
„Dacă America intră în Iran cu trupe terestre, dacă rămâne implicată timp de patru sau cinci ani, iar America pierde acest război, înseamnă prăbușirea economiei americane.”
În discuțiile despre condițiile care ar putea conduce la tulburări sociale extinse, Xueqin merge și mai departe și susține că economia mondială ar trebui să fi intrat într-un colaps.
Este, din nou, o prognoză și nu o descriere a unei situații economice deja produse.
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