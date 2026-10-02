Donald Trump pregătește un consilier principal pe probleme de inteligență artificială, pe care îl numește ”Țarul AI”

Președintele american Donald Trump intenționează să-l numească pe Jay Clayton în funcția de consilier principal al administrației pentru inteligență artificială, post pe care liderul de la Casa Albă l-a denumit anterior „țarul AI”.
Informația a fost relatată de Reuters pe baza declarațiilor unei persoane familiarizate cu decizia. Clayton ocupă în prezent funcția de director al informațiilor naționale și, conform informațiilor publicate de Reuters, ar urma să păstreze această poziție chiar dacă va prelua și responsabilitatea privind politica administrației în domeniul inteligenței artificiale.
În calitate de director al informațiilor naționale, Clayton coordonează cele 18 agenții de informații ale Statelor Unite și este principalul responsabil al țării în acest domeniu.
Casa Albă nu confirmă numirea
Deși informația despre alegerea lui Jay Clayton a apărut în presă, administrația Trump nu a confirmat oficial decizia.
Un oficial de la Casa Albă a transmis pentru Reuters că orice numire va fi anunțată personal de președintele Donald Trump.
„Orice anunț privind personalul va fi făcut direct de către președinte”, a menționat oficialul de la Casa Albă pentru Reuters.
Acesta a respins, totodată, informațiile apărute înaintea unui anunț oficial.
„Orice informație apărută până atunci reprezintă speculații nefondate”, a adăugat acesta.
Și CBS News relata anterior că Trump urma să ia decizia finală în scurt timp și că administrația discutase posibilitatea ca Jay Clayton să-și păstreze funcția de director al informațiilor naționale în cazul în care ar fi ales pentru noul post.
Trump caută din nou un „țar al AI”
Planul pentru numirea unui nou responsabil pentru inteligența artificială vine după ce cercetători din domeniu au avertizat asupra riscurilor asociate dezvoltării acestei tehnologii. Printre scenariile invocate de cercetători se află și posibilitatea ca inteligența artificială să reprezinte o amenințare existențială pentru oameni.
Trump a anunțat luna trecută că intenționează să desemneze un nou „țar al AI” și să creeze, în paralel, o „forță dedicată AI”. Președintele american nu a prezentat însă până acum detalii complete despre modul în care ar urma să funcționeze aceste inițiative.
La o întâlnire recentă cu reprezentanți ai industriei tehnologice, Trump a vorbit din nou despre intenția de a numi un responsabil pentru inteligența artificială. CBS News relata că președintele spusese că intenționează să facă numirea în câteva zile.
Jay Clayton ar cumula două responsabilități
Dacă informația privind numirea sa va fi confirmată, Jay Clayton ar ajunge să aibă responsabilități în două domenii importante ale administrației americane.
Pe de o parte, el ar continua să conducă comunitatea de informații a Statelor Unite, care reunește 18 agenții. Pe de altă parte, ar deveni principalul consilier al președintelui în ceea ce privește inteligența artificială.
Numirea ar transforma astfel funcția de „țar al AI” într-un rol ocupat de o persoană care conduce deja aparatul american de informații.
David Sacks a ocupat anterior poziția
Jay Clayton nu ar fi prima persoană desemnată de Trump să coordoneze problemele legate de inteligența artificială la nivelul întregii administrații.
Investitorul David Sacks a ocupat anterior funcția de „țar al AI”, la începutul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, înainte de a părăsi Casa Albă.
Sacks continuă însă să-l consilieze pe Trump în chestiuni legate de inteligența artificială. El a participat marți la o întâlnire a președintelui american cu directori ai unor companii din industria tehnologică.
În cadrul acelei reuniuni, Trump a anunțat că intenționează să numească un nou responsabil pentru domeniul AI, în contextul discuțiilor despre dezvoltarea tehnologiei și despre măsurile de siguranță.