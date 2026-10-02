Mesaje uriașe cu „AJUTOR” au apărut pe fundul unui lac aproape dispărut de la granița Franței cu Elveția

Publicat 2 oct. 2026, 17:16 Sursă Agerpres

Un lac de la granița dintre Franța și Elveția a ajuns să semene mai degrabă cu o întindere de pământ acoperită de vegetație decât cu locul unde, în mod normal, se desfășoară activități de navigație.

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