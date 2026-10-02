Putin recunoaște limitele Rusiei în fața NATO: „Un adversar de peste două ori mai numeros”

Președintele rus Vladimir Putin susține că principalele țări europene sunt „mult mai ostile față de Rusia decât Statele Unite” și acuză liderii europeni că folosesc tensiunile cu Moscova pentru a-și menține puterea. În discursul susținut la Clubul Internațional de Discuții Valdai, liderul de la Kremlin a vorbit și despre o eventuală confruntare cu NATO, invocând capacitățile de atac ale Rusiei.
Declarațiile au fost făcute în cadrul sesiunii plenare a celei de-a 23-a ediții a reuniunii Valdai, informează agenția rusă TASS.
Putin compară Europa cu Statele Unite
Vladimir Putin a afirmat că, în timp ce Statele Unite „încearcă să pună capăt conflictului”, multe țări europene au devenit „instigatoarele” unei atitudini agresive față de Rusia și generează noi crize în relația cu Moscova.
În opinia sa, această poziție ar fi determinată de dificultățile economice și de schimbările politice din statele europene. Liderul rus acuză politicienii europeni că încearcă să justifice pregătirile pentru război și să atragă susținători pentru a rămâne la putere.
„Logica este foarte simplă şi sunt convins că aceasta reprezintă o parte semnificativă a raţionamentului din spatele comportamentului Europei faţă de Federaţia Rusă”, a declarat Putin.
Președintele rus a susținut că Moscova nu intenționează să atace alte state, dar că va răspunde în cazul unei agresiuni.
„Nu ameninţăm pe nimeni şi nu avem intenţia de a ataca pe nimeni, nici în 2029, nici în 2030, nici în 2050. Totuşi, dacă ne vom confrunta cu o agresiune, vom fi obligaţi să răspundem. Cetăţenii europeni ar trebui să înţeleagă clar acest lucru şi să facă distincţia între poziţia noastră şi cea adoptată de anumiţi lideri politici din ţările lor”, a afirmat liderul de la Kremlin.
Acuzații la adresa liderilor europeni
Putin a pus intensificarea retoricii europene față de Rusia pe seama problemelor economice și politice interne. El susține că liderii acestor state încearcă să mute atenția populației de la dificultățile interne către amenințări externe.
„Uitaţi-vă la ceea ce se întâmplă în economie, uitaţi-vă la ceea ce se întâmplă în domeniul social şi la calitatea vieţii în marile ţări europene. În această situaţie, trebuie să mute atenţia cetăţenilor lor de la problemele interne către probleme externe”, a declarat președintele rus.
Totodată, Putin a afirmat că Rusia nu impune condiții prealabile pentru reluarea și restabilirea relațiilor cu Europa, în ansamblu, sau cu anumite țări europene.
Liderul de la Kremlin a susținut că statele Uniunii Europene „se vor prăbuși singure”, din cauza unor decizii care le afectează economiile.
„Dar aceasta nu este treaba noastră. Noi nu intervenim”, a adăugat el.
Ce spune Putin despre NATO
În același discurs, Vladimir Putin a recunoscut amploarea resurselor economice și militare ale NATO. Potrivit acestuia, în cazul unui atac direct al Alianței, Rusia ar avea de înfruntat „un adversar de peste două ori mai numeros”.
„Au un potenţial economic uriaş, un potenţial militar uriaş. Într-adevăr, forţele şi mijloacele noastre nu ar fi suficient de ample pentru a contracara o asemenea ameninţare. Şi va trebui să ne folosim avantajele competitive în această confruntare”, a declarat Putin.
Capacitățile de atac drept, unul dintre principalele avantaje ale Moscovei
Președintele rus a indicat capacitățile de atac drept unul dintre principalele avantaje ale Moscovei. El a menționat statutul Franței și al Regatului Unit de puteri nucleare, dar a susținut că Rusia dispune de capacități pe care alte state nu le au în prezent.
„Da, desigur, Franţa şi Regatul Unit sunt puteri nucleare. Înţelegem acest lucru şi suntem pe deplin conştienţi de el. Cu toate acestea, nimeni altcineva nu dispune de capacităţile de atac pe care le are Rusia în prezent. Iar acesta este avantajul nostru competitiv”, a afirmat liderul rus.
Putin a invocat și existența unor sisteme noi de armament, inclusiv pentru penetrarea apărării antirachetă și pentru atacuri cu rază medie de acțiune. Afirmațiile privind superioritatea acestor sisteme îi aparțin președintelui rus.
„Toate puterile nucleare sunt ţări foarte avansate din punct de vedere tehnologic. La un moment dat, în viitor, vor dispune şi ele de astfel de sisteme. Dar în prezent nu le au; doar noi le avem”, a susținut Vladimir Putin.