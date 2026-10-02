Putin recunoaște limitele Rusiei în fața NATO: „Un adversar de peste două ori mai numeros”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 2 oct. 2026, 08:55

Președintele rus Vladimir Putin susține că principalele țări europene sunt „mult mai ostile față de Rusia decât Statele Unite” și acuză liderii europeni că folosesc tensiunile cu Moscova pentru a-și menține puterea. În discursul susținut la Clubul Internațional de Discuții Valdai, liderul de la Kremlin a vorbit și despre o eventuală confruntare cu NATO, invocând capacitățile de atac ale Rusiei.

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