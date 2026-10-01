Benjamin Netanyahu, despre atacatorul din avionul Flydubai: ”A fost supus unei îndoctrinări radicale islamiste”
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Premierul israelian Benjamin Netanyahu a oferit joi noi detalii despre atacul produs la bordul unui avion al companiei Flydubai, afirmând că ancheta indică faptul că agresorul ar fi fost supus unei ”îndoctrinări islamiste radicale”, relatează BBC.
Atacatorul ar fi intenționat să prăbușească avionul
Benjamin Netanyahu a afirmat în cadrul unui interviu acordat postului de televiziune american Fox News că este ”foarte probabil” ca atacatorul, despre care a spus că este cetățean omanez, ”să fi avut intenţia de a prăbuşi avionul”.
Liderul de la Tel Aviv a subliniat că după ce atacatorul a fost imobilizat și legat de pasageri și membri ai echipajului, acesta ”striga către echipaj: «Ucideţi-mă, ucideţi-mă», aşa că este clar că avea tendinţe suicidale, asta nu se pune în discuţie”.
”Şi având în vedere că toţi pasagerii se aflau la bord, iar dacă adăugăm la asta ceea ce tocmai v-am spus despre tendinţele islamiste şi radicalizarea constatată din trecutul său, cred că... asta ne va oferi un indiciu destul de bun, dar, repet, încă nu trag concluzii definitive; acestea sunt însă indiciile de care dispunem în prezent”, a mai spus Netanyahu.
Netanyahu, despre o posibilă implicare a Iranului: ”Este prea devreme să ne pronunţăm”
Întrebat dacă există indicii privind implicarea Iranului în incident, Netanyahu a răspuns: ”Este prea devreme să ne pronunţăm”.
Totodată, premierul israelian a mai declarat că atacatorul a fost arestat în Arabia Saudită și ar urma să fie transferat în Emiratele Arabe Unite.
Între timp, agenția oficială de știri a Emiratelor Arabe Unite a anunțat că au început anchetele pentru a stabili ”dacă incidentul a avut legătură cu vreo activitate sau scop terorist”.
Atacatorul, anchetat în Arabia Saudită
Copilotul este audiat în prezent în Arabia Saudită, unde avionul a efectuat o aterizare de urgență. Oficialii din Emiratele Arabe Unite susțin însă că au jurisdicție asupra incidentului, întrucât aeronava este înmatriculată în această țară și operează sub pavilionul EAU.
Atât Netanyahu, cât și premierul indian Narendra Modi l-au descris drept ”erou” pe căpitanul Smit Machchhar, pilotul indian care a fost înjunghiat.
Ambasadorul Indiei în Emiratele Arabe Unite, Deepak Mittal, l-a vizitat joi pe căpitanul Machchhar la spital. Misiunea diplomatică indiană a transmis pe rețelele sociale că acesta este ”în stare bună de sănătate şi se recuperează bine”.
Ancheta privind tentativa de prăbușire a avionului
Concluziile preliminare ale unei anchete israeliene separate sugerează că presupusul atacator intenționa să prăbușească avionul, potrivit unei surse din serviciile de securitate israeliene citate de serviciul în limba arabă al BBC. Ancheta, desfășurată de agenția israeliană de informații Mossad, a inclus audierea pasagerilor după sosirea lor la Tel Aviv, pentru a stabili ce s-a întâmplat la bord.
Zborul FZ1073 al companiei Flydubai, cu peste 170 de persoane la bord, a decolat miercuri de pe Aeroportul Internațional din Dubai, la ora 03:05 GMT (07:05, ora României), cu destinația Aeroportul Ben Gurion.
Aproximativ două ore mai târziu, site-ul de monitorizare a traficului aerian Flightradar24 a indicat o pierdere bruscă de altitudine, iar câteva minute mai târziu aeronava a transmis un cod de urgență. În jurul orei 05:40, avionul, care intrase pentru scurt timp în spațiul aerian iordanian, s-a întors în Arabia Saudită.
Aeronava a început ulterior coborârea manuală și a aterizat în siguranță pe Aeroportul Tabuk, din nord-vestul Arabiei Saudite.
Compania Flydubai a suspendat între timp zborurile dintre Dubai și Tel Aviv și desfășoară propria anchetă asupra incidentului.
Ministerul Transporturilor din Israel a precizat că suspendarea este conformă cu o directivă a lui Netanyahu. Companiile aeriene israeliene El Al, Israir și Arkia au pregătit planuri pentru operarea unor zboruri de salvare din Dubai începând de vineri, pentru a repatria pasagerii rămași blocați.
Ministerul Transporturilor a transmis, de asemenea, o solicitare urgentă companiei aeriene Etihad pentru suplimentarea zborurilor dintre Abu Dhabi și Tel Aviv.
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