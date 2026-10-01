Benjamin Netanyahu, despre atacatorul din avionul Flydubai: ”A fost supus unei îndoctrinări radicale islamiste”

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 1 oct. 2026, 20:48

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a oferit joi noi detalii despre atacul produs la bordul unui avion al companiei Flydubai, afirmând că ancheta indică faptul că agresorul ar fi fost supus unei ”îndoctrinări islamiste radicale”, relatează BBC.

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