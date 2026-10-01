Putin ordonă măsuri pentru securitatea Kaliningradului în fața unei posibile blocade NATO. Patrușev: ”Vor regreta”

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 1 oct. 2026, 20:21

Președintele rus Vladimir Putin a ordonat adoptarea unor măsuri pentru garantarea securității regiunii Kaliningrad, pe fondul amenințării privind o posibilă blocare a enclavei ruse de la Marea Baltică de către NATO, a declarat joi Nikolai Patrușev, consilier al Kremlinului, citat de agenția EFE.

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