Putin ordonă măsuri pentru securitatea Kaliningradului în fața unei posibile blocade NATO. Patrușev: ”Vor regreta”

Președintele rus Vladimir Putin a ordonat adoptarea unor măsuri pentru garantarea securității regiunii Kaliningrad, pe fondul amenințării privind o posibilă blocare a enclavei ruse de la Marea Baltică de către NATO, a declarat joi Nikolai Patrușev, consilier al Kremlinului, citat de agenția EFE.
Patrușev: Putin a dat ordine pentru securitatea Kaliningradului
”Am discutat despre securitatea regiunii Kaliningrad...Președintele a dat toate ordinele necesare instituțiilor abilitate, iar acestea se ocupă de problema respectivă cu mare atenție”, a afirmat Patrușev, fost șef al Serviciului Federal de Securitate (FSB) și actual președinte al Colegiului naval al Rusiei, în cadrul unei întâlniri cu guvernatorul regiunii, Aleksei Besprozvannîi, potrivit TASS.
Patrușev a susținut că statele NATO nu vor trece la acțiuni concrete în privința Kaliningradului, afirmând că ”nu își vor pune amenințările în practică, acestea vor rămâne la nivel de vorbe”.
”Dacă vor încerca măcar să facă ceva, va urma o reacție adecvată și imediat; am spus acest lucru de mai multe ori (...) Dacă vor întreprinde orice fel de acțiune agresivă, vor regreta”, a amenințat el.
Cu o zi înainte, NATO a confirmat că Moscova a transmis Alianței un mesaj în care avertiza asupra posibilității utilizării forței militare, inclusiv a armelor nucleare, în cazul unei amenințări la adresa teritoriului rus. Alianța Nord-Atlantică a denunțat ulterior „utilizarea retoricii militare” de către Rusia.
”NATO este o alianță defensivă și niciuna dintre activitățile sau exercițiile noastre nu reprezintă un risc pentru nicio parte a Rusiei”, a declarat într-un comunicat purtătoarea de cuvânt a Alianței, Allison Hart.
Ca reacție, Patrușev a contestat caracterul defensiv al NATO și a afirmat că ”de fapt (NATO) nu este deloc o alianță defensivă, ci un bloc extrem de agresiv, care se comportă agresiv și ale cărui declarații sunt agresive”.
Rusia avertizează cu privire la o posibilă blocadă a Kaliningradului
Miercuri, Ambasada Rusiei în Irlanda a acuzat NATO că pregătește o eventuală blocadă aeriană și maritimă a Kaliningradului, susținând că Moscova va încerca să împiedice un astfel de scenariu prin toate mijloacele disponibile.
Diplomații ruși au descris situația drept o ”problemă de mare îngrijorare pentru Rusia. Elita politică europeană iresponsabilă și mioapă joacă un joc periculos”.
Misiunea diplomatică a adăugat că ”Rusia va fi pregătită să-și folosească întregul arsenal, inclusiv armele nucleare, pentru a-și apăra teritoriul în cazul în care țările NATO vor încerca să izoleze regiunea Kaliningrad de restul țării”, precizând totodată că nu exclude posibilitatea unor atacuri ”preventive împotriva centrelor de decizie din țările Alianței într-o fază timpurie a conflictului”.
În legătură cu aceste declarații, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat miercuri că Moscova urmărește declarațiile venite din capitalele europene cu privire la eventuale planuri de blocare a Kaliningradului și le consideră ”destul de revoltătoare”.
Peskov a susținut că legislația rusă prevede posibilitatea unui răspuns nuclear în cazul unor tentative de blocare a teritoriului rus. ”Este perfect logic ca diplomații noștri să încerce să le reamintească 'capetelor înfierbântate' din Europa directivele noastre în această privință”, a declarat el.