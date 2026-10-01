Doliu în televiziune. O celebră prezentatoare BBC și fondatoarea ChildLine a murit

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 1 oct. 2026, 18:47

Lumea televiziunii britanice este în doliu după moartea lui Esther Rantzen. Cunoscuta prezentatoare și jurnalistă, devenită una dintre figurile emblematice ale BBC, a murit miercuri, 30 septembrie 2026, la vârsta de 86 de ani.

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