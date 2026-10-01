Doliu în televiziune. O celebră prezentatoare BBC și fondatoarea ChildLine a murit
Esther Rantzen / Sursa foto - BBC
Lumea televiziunii britanice este în doliu după moartea lui Esther Rantzen. Cunoscuta prezentatoare și jurnalistă, devenită una dintre figurile emblematice ale BBC, a murit miercuri, 30 septembrie 2026, la vârsta de 86 de ani.
Esther Rantzen anunțase în 2023 că fusese diagnosticată cu cancer pulmonar în stadiul 4. În ultimii ani ai vieții, jurnalista s-a implicat activ în dezbaterea privind moartea asistată și a vorbit public despre propria experiență cu boala.
Potrivit informațiilor publicate de presa britanică, în septembrie 2026, Rantzen a renunțat la planurile de a apela la o clinică din Elveția pentru moarte asistată, după ce starea sa fizică s-a deteriorat.
„Din nefericire, pe când eram suficient de puternică să merg la Dignitas, viața mea nu era atât de dureroasă. Reușeam să mă relaxez la ferma mea din New Forest”, a transmis Esther Rantzen într-un comunicat.
Ea explica faptul că, atunci când durerile au devenit foarte puternice, starea de sănătate nu îi mai permitea să călătorească și să urmeze procedura.
O carieră de peste șase decenii în televiziune
Esther Rantzen s-a născut în 1940, în Berkhamsted, Hertfordshire, și și-a început cariera în cadrul BBC în 1963, lucrând inițial ca manager al unei stații de radio.
Ulterior, a făcut trecerea către televiziune. A lucrat ca cercetător, iar în 1968 a devenit prezentatoare în cadrul emisiunii „Braden’s Week”.
Marele succes avea să vină câțiva ani mai târziu, odată cu „That’s Life!”. Rantzen a devenit prezentatoarea principală a emisiunii în 1973, iar producția BBC a combinat investigațiile jurnalistice cu divertismentul și poveștile oamenilor.
Programul a avut un succes uriaș și, în perioada sa de vârf, a ajuns la peste 20 de milioane de telespectatori. „That’s Life!” a fost difuzat timp de 21 de ani, iar Esther Rantzen a devenit una dintre cele mai recognoscibile vedete ale televiziunii britanice.
Esther Rantzen a contribuit la înființarea ChildLine
Unul dintre cele mai importante proiecte asociate numelui său a fost ChildLine, serviciul destinat copiilor care aveau nevoie de ajutor.
În timpul activității sale la „That’s Life!”, Rantzen l-a convins pe Michael Grade, unul dintre conducătorii BBC, să difuzeze un episod dedicat abuzurilor asupra copiilor.
În urma emisiunii, BBC a pus la dispoziție mai multe linii telefonice prin care copiii puteau cere ajutor și puteau discuta cu asistenți sociali. Numărul mare de apeluri a demonstrat necesitatea unui astfel de serviciu permanent.
În 1986 a fost lansat ChildLine, devenit ulterior una dintre cele mai cunoscute organizații britanice de sprijin pentru copii.
Rantzen și-a continuat activitatea filantropică și în anii următori. În 1988 a creat emisiunea „Hearts of Gold”, dedicată oamenilor implicați în activități caritabile.
A primit numeroase distincții pentru activitatea sa
Prezentatoarea a continuat să lucreze în televiziune și după încheierea perioadei „That’s Life!”. Între 1994 și 2002 a prezentat emisiunea „Esther”, difuzată de BBC Two.
A fost implicată și în alte proiecte de televiziune, printre care „Old Dogs, New Tricks”, „Strictly Come Dancing” și „I’m A Celebrity… Get Me Out of Here!”.
Pentru contribuția sa în domeniul televiziunii și al serviciilor publice, Esther Rantzen a primit Ordinul Imperiului Britanic. Printre distincțiile sale s-au numărat și premiul Richard Dimbleby acordat de BAFTA pentru programe documentare și informative, precum și un premiu pentru întreaga carieră oferit în cadrul Women in Film and Television.
În 2010, a lansat Silver Line, o linie telefonică gratuită și confidențială destinată persoanelor vârstnice care se confruntau cu singurătatea sau aveau nevoie de sprijin. Pentru activitatea sa în sprijinul copiilor și persoanelor în vârstă, Rantzen a primit ulterior titlul de „Dame”.
Esther Rantzen lasă în urmă trei copii și cinci nepoți
Esther Rantzen a avut și o scurtă experiență în politică. În 2010, a candidat ca independentă în circumscripția Luton South, la alegerile generale britanice, unde s-a clasat pe locul al patrulea.
De-a lungul carierei, a publicat mai multe cărți, inclusiv un roman polițist. În ultimii ani, a continuat să apară în presa și televiziunea britanică, inclusiv în cadrul emisiunii „The One Show”, și a realizat un podcast alături de fostul său coleg de la „That’s Life!”, Adrian Mills.
Soțul său, Desmond Wilcox, cu care s-a căsătorit în 1977, a murit în anul 2000.
Esther Rantzen lasă în urmă trei copii, Miriam, Rebecca și Joshua, precum și cinci nepoți. Moartea sa marchează dispariția unei personalități care a avut o carieră de peste șase decenii în televiziunea britanică și care și-a folosit notorietatea pentru proiecte dedicate copiilor și persoanelor vârstnice.
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