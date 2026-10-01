Atenționare MAE: Cod roșu de ploi torențiale în Spania. Ce regiuni vor fi afectate

Ministerul Afacerilor Externe îi avertizează pe cetățenii români aflați în Spania, aflați în tranzit sau care intenționează să călătorească în Comunitatea Autonomă Valenciană, cu privire la fenomenele meteorologice severe prognozate în această perioadă.
Agenția Meteorologică de Stat din Spania (AEMET) a emis cod roșu pentru precipitații abundente în provinciile Valencia și Castellón. Avertizarea meteo este valabilă în zilele de 1 și 2 octombrie.
MAE le recomandă românilor să fie atenți la informațiile transmise de autoritățile spaniole și să verifice în mod constant eventualele actualizări privind evoluția vremii și condițiile de deplasare.
Ce recomandă MAE românilor care se află în Spania
Ministerul Afacerilor Externe le transmite cetățenilor români să consulte permanent informațiile și avertizările publicate de autoritățile spaniole pe durata perioadei afectate de fenomenele meteorologice severe.
Înainte de a porni la drum, românii sunt sfătuiți să verifice avertizările meteorologice emise de AEMET și să țină cont de recomandările autorităților locale privind deplasările în zonele afectate.
MAE recomandă, de asemenea, respectarea tuturor indicațiilor transmise de autoritățile locale și evitarea deplasărilor în regiunile în care fenomenele meteorologice pot pune în pericol siguranța persoanelor.
Aplicația prin care românii pot verifica informațiile pentru călătorii
Cetățenii români care se află în Spania sau intenționează să călătorească în această țară sunt îndrumați să consulte și informațiile disponibile prin aplicația „Călătorește informat”.
Platforma oferă recomandări și date utile despre situația din țările de destinație, astfel încât persoanele care călătoresc în străinătate să poată avea acces la informații relevante înainte și pe durata deplasării.
În contextul avertizării de cod roșu emise pentru Valencia și Castellón, MAE le recomandă românilor să se informeze înainte de plecare și să urmărească eventualele modificări ale situației meteorologice.
Unde pot cere ajutor românii aflați în Valencia
Românii care se află în Valencia și au nevoie de asistență consulară pot contacta Consulatul General al României la Valencia la următoarele numere de telefon:
+34 964 216 171
+34 964 216 172
+34 964 203 331
+34 964 203 234
+34 962 985 644
+34 962 985 278
+34 961 237 364
Apelurile efectuate la aceste numere sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate. Acestea sunt preluate în regim permanent.
Pentru situații dificile, speciale sau care au caracter de urgență, cetățenii români pot apela telefonul de urgență al Consulatului General al României la Valencia, la numărul +34 677 842 467.
MAE le recomandă tuturor cetățenilor români aflați în zonele vizate de avertizarea meteorologică să respecte indicațiile autorităților spaniole și să evite deplasările în regiunile afectate de fenomene meteorologice periculoase.