Atenționare MAE: Cod roșu de ploi torențiale în Spania. Ce regiuni vor fi afectate

Publicat 1 oct. 2026, 19:04 Sursă MAE

Ministerul Afacerilor Externe îi avertizează pe cetățenii români aflați în Spania, aflați în tranzit sau care intenționează să călătorească în Comunitatea Autonomă Valenciană, cu privire la fenomenele meteorologice severe prognozate în această perioadă.

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