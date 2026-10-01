Alertă la un hotel de 5 stele din insula Jeju. 59 de persoane, spitalizate după ce vaporii de clor s-au răspândit în incintă

59 de clienți și angajați ai hotelului Grand Josun Jeju, de pe insula Jeju, au fost spitalizați joi, după ce vapori de clor s-au răspândit în incinta unității. Persoanele afectate au prezentat simptome precum greață, amețeli, vărsături și dureri de cap.
Serviciul de pompieri de pe insula sud-coreeană Jeju a primit un apel de urgență joi, în jurul orei locale 10:40, în care se semnala că „toate etajele hotelului miros a înălbitor”, relatează site-ul The Korea Herald.
Pompierii au ajuns la fața locului în jurul orei 10:53 și au evacuat toate cele 85 de persoane cazate la hotelul de cinci stele din complexul turistic Jungmun, în Seogwipo.
Autoritățile au amenajat un punct medical temporar în incinta hotelului, iar 59 de persoane au fost transportate ulterior la spitalele din apropiere. Printre simptomele raportate s-au numărat greața, amețelile, vărsăturile și durerile de cap. Nicio persoană nu a fost grav rănită.
Vaporii de clor s-ar fi format în timpul curățării piscinei
Potrivit autorităților, incidentul s-ar fi produs în timp ce angajații adăugau substanțe dezinfectante pentru curățarea piscinei de la primul etaj al hotelului. Pompierii suspectează că dezinfectantul a fost amestecat în proporții greșite, ceea ce ar fi dus la eliberarea clorului în aer și la răspândirea acestuia în hotel.
Ce spun clienții despre incident
Unii dintre clienți au criticat modul în care hotelul, administrat de Josun Hotels & Resorts, parte a grupului Shinsegae, a gestionat situația, potrivit presei locale. Aceștia au susținut că hotelul nu a început imediat evacuarea și că nu le-au fost oferite măști de protecție, în timp ce unii angajați purtau astfel de echipamente.
Poziția hotelului: "Am făcut anunțuri și am mers în camerele oaspeților"
La polul opus, un reprezentant al Josun Hotels & Resorts a declarat că personalul a transmis instrucțiuni de evacuare prin sistemul de sonorizare și a mers în camerele oaspeților pentru a-i informa.
„Am făcut anunțuri și am mers în camerele oaspeților pentru a le cere să evacueze în momentul producerii incidentului, dar se pare că unii dintre cei aflați în băi sau în saună nu au auzit anunțurile”, a declarat oficialul.
Acesta a adăugat că angajații au încercat să distribuie rapid măști, însă situația de la fața locului era foarte agitată, astfel că este posibil ca unii dintre clienți să nu fi fost contactați.
Compania a precizat că lucrează împreună cu pompierii și alte autorități pentru a măsura concentrația de clor din hotel și că va lua măsuri pentru a reduce disconfortul provocat oaspeților.