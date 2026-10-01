Alertă la un hotel de 5 stele din insula Jeju. 59 de persoane, spitalizate după ce vaporii de clor s-au răspândit în incintă

Publicat 1 oct. 2026, 12:33 Actualizat 1 oct. 2026, 12:38

59 de clienți și angajați ai hotelului Grand Josun Jeju, de pe insula Jeju, au fost spitalizați joi, după ce vapori de clor s-au răspândit în incinta unității. Persoanele afectate au prezentat simptome precum greață, amețeli, vărsături și dureri de cap.

Distribuie articolul