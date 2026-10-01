Atacuri aeriene rusești la Kiev și Odesa. Două persoane au fost rănite

Rusia a atacat din nou Odesa, miercuri seara, lovind infrastructura orașului de la Marea Neagră. În urma atacului, două persoane au fost rănite. Atacul vine după mai multe zile de bombardamente care au provocat victime în rândul civililor și au avariat locuințe, întreprinderi și facilități logistice.
Cel mai recent atac al Rusiei are loc după zile întregi de bombardamente asupra orașului Odesa și a regiunii înconjurătoare, relatează și Reuters.
Atacurile aeriene rusești au rănit o persoană în capitala Ucrainei, Kiev, și o altă persoană în orașul-port Odesa, la Marea Neagră, au declarat joi serviciile de urgență și un oficial al administrației din Odesa.
Infrastructura din Odesa, o țintă frecventă a atacurilor rusești, în contextul eforturilor Moscovei de a limita veniturile Ucrainei din exporturi, a fost avariată, a declarat Serhiy Lysak, șeful administrației orașului, într-un mesaj pe Telegram, fără a oferi detalii.
Tot pe Telegram, Ministerul rus al Apărării a anunțat că a lovit un centru logistic din Kiev, un centru de date din Odesa și o navă de marfă din portul apropiat Chornomorsk, susținând că toate acestea erau folosite în scopuri militare.
Șase persoane au fost rănite în atacurile de marți
În timpul nopții de marți spre miercuri, Rusia a atacat infrastructura din Odesa, provocând un incendiu care a fost ulterior stins de echipele de intervenție. În urma atacurilor din oraș, șase ucraineni au fost răniți, iar doi dintre aceștia au rămas internați în spital, potrivit autorităților locale.
Tot în noaptea de marți spre miercuri, atacurile au afectat o mare parte din regiunea Odesa. Au fost lovite clădiri rezidențiale, un adăpost pentru animale, o unitate de producție, depozite, o sală de sport și un cămin. De asemenea, au fost avariate autoturisme și camioane.
Opt persoane au fost rănite în aceste atacuri.
Un bloc din Odesa, lovit luni
Luni, un alt atac rusesc a lovit un bloc turn de locuințe. Un apartament de la etajul 12 a fost distrus, iar fațada, balcoanele și ferestrele de la etajele inferioare au fost avariate.
Patru persoane au fost rănite în urma atacului, printre care și un copil.
Doi civili au fost uciși în atacurile de săptămâna trecută
Vinerea trecută, o casă a fost lovită, iar în zona Odesa au mai fost atacate depozite și un terminal poștal. În mai multe locații au izbucnit incendii.
În urma atacurilor, o femeie în vârstă de 40 de ani și un bărbat de 51 de ani au fost uciși. Alți doi cetățeni au fost răniți.