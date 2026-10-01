Atacuri aeriene rusești la Kiev și Odesa. Două persoane au fost rănite

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 1 oct. 2026, 09:33

Rusia a atacat din nou Odesa, miercuri seara, lovind infrastructura orașului de la Marea Neagră. În urma atacului, două persoane au fost rănite. Atacul vine după mai multe zile de bombardamente care au provocat victime în rândul civililor și au avariat locuințe, întreprinderi și facilități logistice.

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