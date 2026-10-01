Șeful Deutsche Bank avertizează: ascensiunea AfD pune în pericol atractivitatea Germaniei pentru investitori

Câștigurile electorale recente ale partidelor de la extremele spectrului politic ar putea reduce atractivitatea Germaniei pentru investitorii internaționali, avertizează Christian Sewing, directorul general al Deutsche Bank. Într-un interviu acordat CNBC, acesta a subliniat că stabilitatea, statul de drept și angajamentul față de Uniunea Europeană sunt esențiale pentru încrederea investitorilor.
Rezultatele electorale, un semnal negativ
Alternativa pentru Germania (AfD), partid de dreapta, a câștigat alegerile regionale din Saxonia-Anhalt la începutul lunii septembrie și scrutinul din Mecklenburg-Pomerania Occidentală săptămâna trecută. În Berlin, partidul de stânga Die Linke s-a clasat pe primul loc.
Christian Sewing a declarat că aceste rezultate „nu sunt pozitive pentru Germania”, întrucât investitorii internaționali apreciază predictibilitatea țării și orientarea sa europeană.
„Dacă ai partide care întorc spatele Europei, acest lucru nu este, evident, în interesul investitorilor internaționali”, a spus șeful Deutsche Bank.
AfD susține restricționarea puternică a imigrației și a accesului la azil. În schimb, campania Die Linke din Berlin s-a concentrat, între altele, pe trecerea în proprietate publică a locuințelor deținute de marile companii imobiliare.
Rezultatele scrutinelor regionale vin într-un moment în care guvernul federal condus de cancelarul Friedrich Merz se confruntă cu o scădere a sprijinului public.
Integrarea europeană, esențială pentru investiții
Directorul general al Deutsche Bank consideră că Germania trebuie să contribuie la transformarea Europei într-o piață internă mai bine integrată pentru companii și să valorifice mai mult avantajele pieței comune.
Potrivit lui Sewing, investitorii internaționali urmăresc potențialul unei integrări economice europene mai profunde, iar evoluțiile politice recente nu susțin această perspectivă.
„Ultimele trei săptămâni în mod clar nu au ajutat”, a afirmat acesta, referindu-se la rezultatele alegerilor regionale.
Inițiativa „Made for Germany”
Christian Sewing a acordat interviul alături de Roland Busch, directorul general al Siemens. Cei doi s-au numărat anul trecut printre liderii de afaceri care au lansat inițiativa „Made for Germany”.
Proiectul urmărește susținerea reformelor economice ale guvernului Merz și stimularea investițiilor în Germania.