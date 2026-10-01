Șeful Deutsche Bank avertizează: ascensiunea AfD pune în pericol atractivitatea Germaniei pentru investitori

Scris de Darius Stănescu Publicat: 1 oct. 2026, 07:24

Câștigurile electorale recente ale partidelor de la extremele spectrului politic ar putea reduce atractivitatea Germaniei pentru investitorii internaționali, avertizează Christian Sewing, directorul general al Deutsche Bank. Într-un interviu acordat CNBC, acesta a subliniat că stabilitatea, statul de drept și angajamentul față de Uniunea Europeană sunt esențiale pentru încrederea investitorilor.

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