Fabricile de armament din Europa care produc arme destinate Ucrainei pot deveni ținte militare pentru Rusia, a declarat miercuri Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei.
Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă și a vizat inclusiv posibilitatea ca Polonia să găzduiască o fabrică destinată producției de rachete de interceptare Patriot pentru Ucraina.
Zaharova a susținut că statele europene sunt implicate direct în conflict prin sprijinul militar acordat Ucrainei și a afirmat că această implicare contribuie la întârzierea găsirii unei soluții pentru război.
Zaharova spune că fabricile europene de armament pot deveni ținte pentru Rusia
Maria Zaharova a fost întrebată despre aparenta disponibilitate a Poloniei de a găzdui o fabrică în care să fie produse rachete de interceptare Patriot destinate Ucrainei.
În răspunsul său, reprezentanta Ministerului rus de Externe a avertizat că obiectivele militare din afara Ucrainei care produc arme pentru Kiev nu trebuie considerate ferite de eventuale atacuri rusești.
„Fabricile de armament din țările europene care produc arme pentru Ucraina reprezintă ținte militare potențiale pentru Rusia, și nu trebuie să se considere că fabricile militare situate în afara teritoriului ucrainean, care produc arme pentru regimul de la Kiev, vor fi în siguranță. Oricine crede acest lucru se înșală”, a declarat Zaharova, citată de Reuters.
Rusia acuză țările europene de implicare directă în război
Purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse a susținut că sprijinul oferit Ucrainei de statele europene depășește furnizarea de ajutor militar.
Potrivit acesteia, deschiderea unor fabrici de armament și constituirea unor întreprinderi mixte reprezintă o implicare directă a țărilor europene în conflictul din Ucraina.
„Țările europene sunt implicate direct în conflictul din Ucraina. Ele nu se limitează doar la a oferi ajutor. Prin deschiderea de fabrici de armament și de întreprinderi mixte, ele sunt pe deplin implicate. Iar acest lucru nu face decât să amâne soluționarea conflictului, în loc să o apropie, așa cum cred sau își imaginează unele forțe din Europa”, a adăugat ea.
Declarația vine în contextul sprijinului militar pentru Ucraina
Afirmațiile Mariei Zaharova au fost făcute în contextul sprijinului militar acordat Ucrainei de NATO și de mai multe state europene.
NATO și numeroase țări europene afirmă că vor continua să facă tot posibilul pentru a sprijini Ucraina în respingerea forțelor rusești și pentru a contribui la doborârea dronelor și rachetelor.
Declarația oficialului rus a fost legată în mod direct de discuțiile privind producția de armament pentru Ucraina pe teritoriul european, inclusiv de posibilitatea construirii în Polonia a unei fabrici pentru producerea de rachete de interceptare Patriot.