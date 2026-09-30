Rușii ajung să plătească pentru adăposturile anti-bombardament. Autoritățile cer bani de la locatari și firme
Adăpost civil. Foto: Profimedia
Autoritățile din mai multe regiuni ale Rusiei transferă o parte din costurile pentru amenajarea adăposturilor de protecție către populație și companii, în timp ce țara își reconstruiește infrastructura de apărare civilă pe fondul războiului din Ucraina.
Proprietarii unor clădiri din Sankt Petersburg au primit ordine pentru pregătirea adăposturilor, locuitorilor din Ekaterinburg li s-a cerut să aprobe costuri pentru transformarea parcărilor subterane în spații de protecție, iar părinții unor copii de grădiniță din Omsk au fost solicitați să contribuie la cumpărarea unor provizii pentru un adăpost amenajat într-un subsol.
Măsurile transferă către gospodării și companii o parte din cheltuielile necesare pregătirii pentru situații de urgență, în condițiile în care Rusia încearcă să refacă peste 20.000 de obiective de protecție civilă din 82 de regiuni, scrie The Moscow Times.
Peste 20.000 de adăposturi trebuie refăcute în Rusia
Programul de refacere a infrastructurii de protecție civilă presupune costuri estimate la aproximativ 155 de miliarde de ruble, echivalentul a circa 1,88 miliarde de dolari, potrivit estimărilor Ministerului pentru Situații de Urgență.
Ministrul pentru Situații de Urgență, Alexander Kurenkov, a declarat în februarie că la nivel național sunt în curs de restaurare peste 20.000 de obiective de protecție civilă.
Rusia a început un program amplu de reconstrucție și modernizare a adăposturilor construite în perioada sovietică la sfârșitul lunii mai 2025. La momentul respectiv, Kurenkov afirma că refacerea sistemului de protecție civilă devenise tot mai urgentă pe fondul războiului din Ucraina.
Proprietarii clădirilor din Sankt Petersburg trebuie să pregătească adăposturile
În Sankt Petersburg, proprietarii clădirilor în care există obiective de protecție civilă au primit notificări prin care li se solicită să pregătească adăposturile, relatează site-ul de știri BFM.
Printre cei vizați se află Fabrica Farmaceutică din Sankt Petersburg, care a primit ordin să pună în ordine o instalație subterană aflată în apropierea complexului Nevskaya Ratusha.
Instrucțiuni similare au fost transmise și autorităților municipale.
Cerințele nu se limitează însă la imobilele în care există deja spații destinate protecției civile. Ele se aplică și clădirilor de apartamente care nu dispun de astfel de facilități, potrivit lui Nikolai Pitirimov, copreședintele consiliului Clusterului din Sankt Petersburg pentru Tehnologii Curate în Mediul Urban, citat de BFM.
Asociațiile de proprietari trebuie să asigure cel puțin un adăpost temporar
Potrivit lui Pitirimov, clădirile trebuie să asigure cel puțin o formă temporară de adăpost.
Responsabilitatea revine asociațiilor de proprietari, ceea ce înseamnă că pregătirea spațiilor de protecție poate presupune costuri suportate de proprietarii locuințelor.
Astfel, măsurile de refacere a infrastructurii de protecție civilă ajung să aibă efecte directe asupra proprietarilor și administratorilor de imobile.
Locuitorii din Ekaterinburg pot plăti pentru amenajarea parcărilor subterane
În Ekaterinburg, locuitorii unui district au primit notificări prin care li s-a cerut să voteze asupra amenajării unor adăposturi în parcările subterane, relatează publicația locală E1.
Compania de administrare a proprietăților Akademichesky a anunțat că pe facturile pentru utilități urma să apară o taxă unică, evidențiată separat.
Suma este de 841 de ruble, echivalentul a aproximativ 10,18 dolari, pentru fiecare persoană înregistrată ca locuind într-un apartament.
Compania de administrare a precizat că valoarea taxei a fost stabilită printr-un decret al guvernatorului.
Părinții din Omsk au fost solicitați să contribuie pentru provizii
O situație similară a fost semnalată și în Omsk, oraș aflat la aproximativ 2.500 de kilometri de granița cu Ucraina.
Părinții copiilor de la o grădiniță au fost solicitați să contribuie cu 200 de ruble, aproximativ 2,42 dolari, pentru fiecare copil. Banii urmau să fie folosiți pentru bănci și rezerve de apă de urgență într-un subsol care era transformat în adăpost.
Informația a fost relatată de publicația locală Gorod55, care a citat locuitori.
Autoritățile orașului au precizat însă că părinților li s-a recomandat doar să contribuie, în limita posibilităților lor, la asigurarea proviziilor și la pregătirea subsolului.
Rusia își reconstruiește infrastructura de protecție civilă
Refacerea adăposturilor face parte dintr-un program național de reconstrucție și modernizare a infrastructurii de protecție civilă.
Autoritățile ruse au lansat programul de amploare pentru adăposturile din perioada sovietică la sfârșitul lunii mai 2025. În momentul lansării, ministrul pentru Situații de Urgență, Alexander Kurenkov, declara că războiul din Ucraina a făcut ca restaurarea sistemului de protecție civilă să devină o problemă tot mai urgentă.
În prezent, măsurile raportate în Sankt Petersburg, Ekaterinburg și Omsk arată că o parte dintre costurile pregătirii acestor spații sunt transferate către proprietari de clădiri, locatari și familii.
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