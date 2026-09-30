Rușii ajung să plătească pentru adăposturile anti-bombardament. Autoritățile cer bani de la locatari și firme

Publicat 30 sept. 2026, 22:33 Sursă The Moscow Times

Autoritățile din mai multe regiuni ale Rusiei transferă o parte din costurile pentru amenajarea adăposturilor de protecție către populație și companii, în timp ce țara își reconstruiește infrastructura de apărare civilă pe fondul războiului din Ucraina.

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