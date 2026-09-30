Italia prelungește controalele la frontiera cu Spania. Restricțiile Schengen, menținute încă 15 zile

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 30 sept. 2026, 23:17

Italia a prelungit cu încă 15 zile suspendarea regulilor Schengen cu Spania, menținând controalele la frontierele aeriene și maritime pentru călătorii veniți din această țară, a anunțat miercuri Ministerul de Interne italian, citat de Reuters.

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