Italia prelungește controalele la frontiera cu Spania. Restricțiile Schengen, menținute încă 15 zile

Italia a prelungit cu încă 15 zile suspendarea regulilor Schengen cu Spania, menținând controalele la frontierele aeriene și maritime pentru călătorii veniți din această țară, a anunțat miercuri Ministerul de Interne italian, citat de Reuters.
Italia prelungește controalele la frontiera cu Spania
Potrivit autorităților de la Roma, decizia are legătură cu ”situația actuală din exclava spaniolă Ceuta” și cu persistența problemelor considerate esențiale de autoritățile italiene.
Suspendarea regulilor Schengen a fost introdusă pentru prima dată la 31 iulie, pentru o perioadă de o lună, în urma crizei migratorii din Ceuta. Măsura a fost ulterior prelungită de două ori, de fiecare dată cu câte 15 zile.
În acest context, călătorii care sosesc din Spania în Italia pe cale aeriană sau maritimă sunt supuși în continuare controalelor la frontieră.
Spania a răspuns la decizia Italiei prin introducerea unor controale aleatorii asupra călătorilor care sosesc din Italia.
Aproximativ 5.000 de migranți, încă în Ceuta
Potrivit celor mai recente date ale guvernului de la Madrid, peste 80.000 de migranți au intrat ilegal în Ceuta în zilele de 30 și 31 iulie. Aceștia au ajuns în enclavă fie înotând, fie escaladând gardul de la frontieră.
Majoritatea s-au întors între timp în Maroc, însă circa 5.000 de persoane se află în continuare în Ceuta. O parte importantă sunt minori, iar situația lor a devenit un subiect sensibil în relația dintre Madrid și Rabat.
Marocul cere repatrierea minorilor, însă guvernul premierului spaniol Pedro Sanchez a întârziat procedurile, invocând normele interne care oferă protecție minorilor migranți în fața expulzării.