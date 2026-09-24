Adrian Câciu: „Fiecare român, mai dator cu 1.800 de euro după doar 15 luni”. Cât s-a împrumutat România

Fostul ministru al Finanțelor Adrian Câciu susține că România a contractat împrumuturi brute de aproximativ 60 de miliarde de euro în numai 15 luni, în perioada Guvernului Bolojan. Potrivit estimării prezentate de acesta, datoria publică ar fi crescut în același interval cu aproximativ 33 de miliarde de euro, ceea ce ar însemna că fiecare român este mai dator cu circa 1.800 de euro.
În lei, cele 60 de miliarde de euro împrumuturi brute înseamnă peste 300 de miliarde de lei. Adrian Câciu a explicat că în această sumă intră atât finanțarea deficitului, cât și refinanțarea datoriei ajunse la scadență și acoperirea parțială a necesarului de finanțare rămas.
„În aproximativ 15 luni, în perioada Guvernului Bolojan, România a contractat împrumuturi brute de aproximativ: 60 de miliarde de euro. Adică peste 300 de miliarde de lei. Împrumuturile au depășit viteza de 1000 euro/secundă!!! Vorbim despre împrumuturi brute – aici intră atât finanțarea deficitului, dar și refinanțarea datoriei ajunse la scadență, precum si acoperirea partială a necesarului de finanțare rămas.”, a scris Câciu.
Adrian Câciu estimează că datoria publică a crescut cu 33 de miliarde de euro
Din totalul împrumuturilor contractate în această perioadă, fostul ministru al Finanțelor estimează că majorarea efectivă a datoriei publice a României ar fi de aproximativ 33 de miliarde de euro. Suma este echivalentă cu aproximativ 174 de miliarde de lei.
Câciu precizează însă că este vorba despre o estimare, nu despre o cifră oficială finală, deoarece Ministerul Finanțelor nu a publicat încă stocul datoriei publice până la nivelul lunii august.
„Dar cu cât a crescut datoria publică? Estimarea prudentă, pe baza ultimelor date oficiale disponibile și a împrumutului SAFE încasat ulterior, indică aproximativ: 33 de miliarde de euro. Adică aproximativ 174 miliarde lei. Fiecare român, copil, pensionar, persoana activă, este mai dator cu aproximativ 1800 euro după doar 15 luni.”, a scris el.
Cum a calculat Adrian Câciu creșterea datoriei publice
Fostul ministru al Finanțelor a explicat și cum a ajuns la această estimare. Potrivit acestuia, la ultima raportare disponibilă, cea pentru luna mai, datoria publică ajunsese la 1.194 de miliarde de lei, iar ulterior România a încasat, în august, 2,5 miliarde de euro prin SAFE.
„Fac o precizare importantă. Ministerul Finanțelor nu a publicat încă stocul datoriei publice până la nivelul lunii august. La ultima raportare disponibilă, pentru luna mai, datoria publică ajunsese la 1.194 miliarde de lei. Ulterior, în august, România a încasat 2,5 miliarde de euro prin SAFE. Iar SAFE este împrumut, adaugă la datoria publică.”
Câciu spune că nu a adăugat automat la datorie și deficitul acumulat după luna mai, tocmai pentru că, până la apariția datelor oficiale, nu poate fi stabilit cu exactitate ce parte din acesta s-a transformat în datorie suplimentară.
„Am ales să nu adaug mecanic la datorie și deficitul acumulat după luna mai. Până la publicarea datelor oficiale, nu putem determina riguros ce parte din acesta s-a transformat în datorie suplimentară și ce parte a fost gestionată prin bufferul Trezoreriei și prin celelalte ajustări stoc-flux. De aceea, prefer o estimare prudentă.”, adaugă Câciu.
„60 de miliarde de euro, împrumuturi brute”
Adrian Câciu a sintetizat cifrele pentru cele aproximativ 15 luni, indicând 60 de miliarde de euro împrumuturi brute și o creștere estimată a datoriei publice de 33 de miliarde de euro. Acesta spune că estimarea va putea fi înlocuită cu cifra oficială după ce Ministerul Finanțelor va publica datele restante.
„Sinteza celor 15 luni: 60 miliarde euro – împrumuturi brute. 33 miliarde euro – creșterea estimată a datoriei publice. Când Ministerul Finanțelor va publica datele restante privind datoria publică, vom putea înlocui estimarea cu cifra oficială. Până atunci, prefer să nu adaug la datorie sume pe care datele oficiale încă nu ne permit să le demonstrăm.”
Potrivit datelor oficiale prezentate în material, la finalul anului 2025, datoria publică guvernamentală a României era de 1.255,6 miliarde de lei, în timp ce datoria publică totală ajunsese la 1.284 de miliarde de lei. Ministerul Finanțelor a explicat că evoluția datoriei a fost determinată de finanțarea deficitului bugetar, refinanțarea datoriei ajunse la scadență și consolidarea rezervei de valută a Trezoreriei.
Câciu, despre creșterea cheltuielilor cu dobânzile
Fostul ministru al Finanțelor a vorbit și despre costurile tot mai mari cu dobânzile, susținând că acestea cresc în condițiile în care statul contractează împrumuturi noi la dobânzi mai ridicate decât cele aferente unor datorii mai vechi.
„Când vedem o creștere a cheltuielilor cu dobânzile să nu ne miram de acel plus de 8,1 miliarde lei când adaugi stocului de datorie cel puțin 15% în doar 15 luni, la dobânzi de 7% și refinanțezi datorii care aveau dobânzi de 3% cu datorie noua luată la dobândă de peste 7%.”, a spus acesta.
În septembrie, premierul interimar Ilie Bolojan declara că România va plăti în 2026 aproximativ 60 de miliarde de lei pentru dobânzile aferente creditelor contractate în anii anteriori.