Adrian Câciu: „Fiecare român, mai dator cu 1.800 de euro după doar 15 luni”. Cât s-a împrumutat România

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 24 sept. 2026, 08:18

Fostul ministru al Finanțelor Adrian Câciu susține că România a contractat împrumuturi brute de aproximativ 60 de miliarde de euro în numai 15 luni, în perioada Guvernului Bolojan. Potrivit estimării prezentate de acesta, datoria publică ar fi crescut în același interval cu aproximativ 33 de miliarde de euro, ceea ce ar însemna că fiecare român este mai dator cu circa 1.800 de euro.

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