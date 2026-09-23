Advertising
Advertising
Politica· 2 min citire
67 de persoane își pierd funcțiile după modificarea Legii ANI. 11 primari și 21 de consilieri locali, printre cei vizați
Legea ANI
Numărul persoanelor care își pierd funcția sau mandatul după intrarea în vigoare a modificărilor la Legea integrității a ajuns la 67, potrivit unei actualizări făcute miercuri de Agenția Națională de Integritate. Printre cei vizați se află 11 primari, iar în total cele 67 de persoane ocupă 71 de funcții sau mandate.
Citește și
- 22:12Programul de guvernare al lui Siegfried Mureșan, în 28 de puncte: care sunt măsurile propuse
- 21:23Anca Alexandrescu, atac dur la programul de guvernare al lui Siegfried Mureșan: „Nu mai mințiți oamenii!”
- 20:37Piperea, despre planul de guvernare al lui Siegfried Mureșan: „Scutul democratic nu înseamnă altceva decât cenzură”
- 20:14Nicușor Dan, mesaj dur la Summitul Crimeea: „Rusia nu vrea pace”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News