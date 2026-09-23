67 de persoane își pierd funcțiile după modificarea Legii ANI. 11 primari și 21 de consilieri locali, printre cei vizați

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 23 sept. 2026, 23:06

Numărul persoanelor care își pierd funcția sau mandatul după intrarea în vigoare a modificărilor la Legea integrității a ajuns la 67, potrivit unei actualizări făcute miercuri de Agenția Națională de Integritate. Printre cei vizați se află 11 primari, iar în total cele 67 de persoane ocupă 71 de funcții sau mandate.

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