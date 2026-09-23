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Politica· 2 min citire

67 de persoane își pierd funcțiile după modificarea Legii ANI. 11 primari și 21 de consilieri locali, printre cei vizați

Legea ANI

Legea ANI

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Scris de Mădălina Cristea Publicat: 23 sept. 2026, 23:06

Numărul persoanelor care își pierd funcția sau mandatul după intrarea în vigoare a modificărilor la Legea integrității a ajuns la 67, potrivit unei actualizări făcute miercuri de Agenția Națională de Integritate. Printre cei vizați se află 11 primari, iar în total cele 67 de persoane ocupă 71 de funcții sau mandate.

Noua situație vine după aplicarea prevederilor din Legea ANI, care include așa-numitul „amendament Fritz”. La sfârșitul lunii august, ANI identificase 55 de persoane în cazul cărora fusese constatată definitiv o stare de incompatibilitate, un conflict de interese sau o avere nejustificată, iar perioada de interdicție de trei ani nu se încheiase.

11 primari și 21 de consilieri locali, printre cei vizați

Potrivit ANI, printre cele 67 de persoane se află 11 primari - unul de municipiu, cinci de orașe și cinci de comune –, precum și 21 de consilieri locali. Lista mai cuprinde zece viceprimari, administratori publici și secretari ai unităților administrativ-teritoriale, 24 de funcționari publici și persoane cu funcții de conducere sau execuție și alte cinci persoane care dețin diferite funcții.

ANI explică faptul că numărul a crescut după verificări suplimentare. Inspectorii au identificat inclusiv persoane care nu și-au depus declarațiile de avere și de interese, persoane care declaraseră încetarea unei funcții deși continuau să o exercite, dar și cazuri în care rapoartele de evaluare au rămas definitive după 31 august.

Amenzi de până la 50.000 de lei

Potrivit noilor prevederi, persoanelor vizate le încetează de drept funcția, demnitatea publică sau mandatul la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii. ANI va continua verificările pentru a vedea dacă măsurile sunt aplicate efectiv și dacă perioada de interdicție este respectată. Neconstatarea încetării funcției, atunci când există o decizie definitivă, poate fi sancționată cu amenzi între 5.000 și 10.000 de lei. Nerespectarea perioadei de interdicție de până la trei ani poate aduce amenzi între 5.000 și 50.000 de lei.

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