Piperea, despre planul de guvernare al lui Siegfried Mureșan: „Scutul democratic nu înseamnă altceva decât cenzură”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 sept. 2026, 20:37

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a criticat dur programul de guvernare prezentat de Siegfried Mureșan și spune că documentul conține, în opinia sa, mai multe măsuri „foarte bizare” și chiar „foarte periculoase”. Invitat în exclusivitate la Realitatea Plus, Piperea a vorbit despre reducerea numărului de parlamentari, identitatea digitală, combaterea dezinformării și prevederea referitoare la ofițerii acoperiți.

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