Piperea, despre planul de guvernare al lui Siegfried Mureșan: „Scutul democratic nu înseamnă altceva decât cenzură”

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a criticat dur programul de guvernare prezentat de Siegfried Mureșan și spune că documentul conține, în opinia sa, mai multe măsuri „foarte bizare” și chiar „foarte periculoase”. Invitat în exclusivitate la Realitatea Plus, Piperea a vorbit despre reducerea numărului de parlamentari, identitatea digitală, combaterea dezinformării și prevederea referitoare la ofițerii acoperiți.
Înainte de a analiza programul de guvernare prezentat de Siegfried Mureșan, Gheorghe Piperea a spus că el numește viitorul Executiv „guvernul Siegfried-Bolojan”. Europarlamentarul AUR și-a motivat formularea prin prezența lui Ilie Bolojan în formula discutată pentru viitorul cabinet și a criticat, în același timp, discursul premierului desemnat.
„Mai întâi, eu numesc acest guvern «guvernul Siegfried-Bolojan». Pentru că, dacă am văzut bine pe listă, și m-am și frecat la ochi când am văzut lista asta, va fi vicepremier Fritz, de la Timișoara, și încă un vicepremier, domnul Bolojan. Ca să fie lucrurile clare, deci e vorba despre un guvern Siegfried-Bolojan. A doua precizare: sincer, nu înțeleg cum omul acesta a fost desemnat de-a lungul timpului raportor în diverse dosare la Parlamentul European, mai ales raportor-negociator pe bugetul multianual, pentru că discursul lui este o continuă amenințare: «Cine nu e cu noi este împotriva noastră». Nu votează PSD cu acest guvern, este clar că este antioccidental, că distruge Europa și așa mai departe. Și dacă nu va face cum spun eu, PSD-ul va intra în istorie și așa mai departe.”
Piperea: „Am văzut acolo niște lucruri foarte bizare și unele dintre ele foarte periculoase”
Ajuns la măsurile din document, Gheorghe Piperea a spus că a citit un program cu aproximativ 26 de puncte și a criticat inclusiv ideea reducerii numărului de parlamentari. Europarlamentarul AUR a susținut că, dincolo de ceea ce el numește „platitudini”, există câteva prevederi asupra cărora ar trebui atrasă atenția.
„Acum, în legătură cu acel program de guvernare, eu am citit un document care are vreo 26 de puncte. În afară de platitudini și de lucruri imposibile, cum ar fi, de exemplu, reducerea numărului de parlamentari, chestii din astea, populisme din astea ieftine, eu am văzut acolo niște lucruri foarte bizare și unele dintre ele foarte periculoase.”
Unul dintre punctele asupra căruia Piperea s-a oprit este cel referitor la ofițerii acoperiți. Europarlamentarul AUR spune că formularea din document i-a atras atenția și interpretează includerea unei asemenea prevederi drept o confirmare a existenței unor astfel de situații.
„Primul lucru bizar, și cred că este prima dată într-un document public când văd, în viața mea de cetățean al României, o astfel de afirmație, spune așa: nu va mai permite ofițerilor acoperiți să lucreze în presă, în partide, în administrație și așa mai departe. Așadar, domnul Siegfried Mureșan este primul demnitar român, după cunoștința mea, care lansează o astfel de chestiune, ceea ce noi, ăștia, cică teoreticienii conspirației, spuneam de ani de zile. Iată că se dovedește a fi adevărat. Deci există ofițeri acoperiți în presă, în domeniul afacerilor, în politică și așa mai departe. Asta e una.”
Critici privind identitatea digitală: „Digitalizarea se va impune cu forța”
Gheorghe Piperea a criticat și măsurile privind identitatea digitală. Acesta susține că obiectivul ca cel puțin cinci milioane de români să aibă o astfel de identitate ar putea ajunge, în interpretarea sa, la obligarea celor care nu doresc să folosească sistemul.
„A doua chestiune. Știți sloganul acela leninist: «Dacă nu știi, te învățăm, dacă nu poți, te ajutăm, dacă nu vrei, te obligăm».
În chestiunea cu identitatea digitală spune că cel puțin 5 milioane de români vor avea identitate digitală, ceea ce înseamnă că cei care nu vor o să fie obligați. După care spune așa: o să digitalizăm tot, o să introducem inteligența artificială și așa mai departe, iar dacă oamenii nu știu, vor fi duși frumos în biblioteci sau pe la administrațiile publice și vor fi învățați, ca să se educe în domeniul digital. Deci digitalizarea se va impune cu forța.”
Piperea critică punctul privind „reziliența democratică”
O altă parte a programului criticată de europarlamentarul AUR este cea referitoare la combaterea dezinformării și a ingerințelor externe. Piperea a făcut legătura între această prevedere și conceptul european de „scut democratic”, despre care susține că ar reprezenta o formă de cenzură.
„Altă chestiune extrem de preocupantă, de data asta, în stilul în care ne-a învățat Ursula von der Leyen: există un punct în acest program de guvernare care vorbește despre dezinformare, despre lupta contra dezinformării, despre lupta contra ingerințelor externe, despre cum trebuie să se comporte cetățeanul atunci când este vorba despre amenințări externe, hibride și așa mai departe. E vorba despre un punct care cred că se numește chiar așa: «reziliența democratică». Așadar, ia frumos de la Uniunea Europeană domnul Siegfried Mureșan conceptul acesta de scut democratic european și îl pune în programul de guvernare.”
În finalul intervenției, Gheorghe Piperea a susținut că nu crede că un astfel de program ar putea primi susținerea europarlamentarilor PSD care s-au opus instrumentului european la care acesta a făcut referire.
„Sincer, având în vedere modul în care s-au comportat colegii mei de la PSD, europarlamentari, până acum, care s-au opus acestui instrument totalitar numit scutul democratic european, care nu înseamnă altceva decât cenzură, nu cred că cineva normal la cap va vota cu un astfel de guvern care își propune așa ceva.”