Mirabela Grădinaru, la evenimentul organizat de Melania Trump: „Au fost abordate teme de interes major privind protejarea copiilor”

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a participat la New York la prânzul organizat în cadrul inițiativei „Fostering the Future Together”. Evenimentul a avut loc la invitația primei doamne a Statelor Unite, Melania Trump.
Aflată la New York alături de președintele Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru a luat parte la întâlnirea care a reunit Prime Doamne și Primi Domni, reprezentanți la nivel înalt și lideri ai unor importante companii din domeniul tehnologiei. Discuțiile au vizat protejarea copiilor și pregătirea noilor generații pentru o lume în care tehnologia și inteligența artificială vor avea un rol tot mai important.
Mesajul transmis după participarea Mirabelei Grădinaru
„Prezența Primei Doamne a României la acest eveniment internațional reprezintă o expresie a deschiderii țării noastre către dialog, cooperare și parteneriate internaționale în domenii care privesc direct viitorul copiilor și al societății.
În cadrul evenimentului, care a reunit Prime Doamne și Primi Domni, reprezentanți la nivel înalt și lideri ai unor importante companii din domeniul tehnologiei, au fost abordate teme de interes major privind protejarea copiilor și pregătirea noilor generații pentru o lume în care tehnologia și inteligența artificială vor avea un rol tot mai important”, transmite „România în Lumină”, proiect inițiat de Administrația Prezidențială.
Organizația susține cooperarea internațională pentru educație, alfabetizare digitală și protejarea copiilor în mediul online. În acest context, dialogul dintre state, instituții și sectorul privat este considerat esențial pentru găsirea unor soluții durabile și pentru valorificarea progresului tehnologic.
Mirabela Grădinaru, program la New York
Mirabela Grădinaru participă, la ora 02.00, ora României, la recepția tradițională oferită de președintele Statelor Unite, Donald Trump, și Melania Trump, la Lotte New York Palace Hotel. Participarea cuplului prezidențial român la recepția oferită de Donald și Melania Trump fusese inclusă în programul deplasării la New York. La ora 18.00, Mirabela Grădinaru va participa și la cel de-al șaselea Summit al Primelor Doamne și Domni, organizat de Prima Doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska. Tema reuniunii este „World 2026: Finding Stability in Times of Uncertainty”.