Primar din Prahova, trimis în judecată după moartea unui adolescent într-o groapă de balastieră. Ce acuzații i se aduc

Primarul comunei Podenii Noi din județul Prahova, Mihai Alionte, și fratele său, Constantin Cristian Alionte, au fost trimiși în judecată într-un dosar privind exploatarea unor agregate minerale. Ancheta a pornit după moartea unui adolescent de 16 ani, care s-a înecat într-o groapă adâncă de aproximativ cinci metri, formată într-o zonă din apropierea râului Cricovul Sărat.
Cei doi sunt acuzați de infracțiuni prevăzute de Legea apelor, iar dosarul urmează să fie judecat de Judecătoria Mizil. Familia adolescentului s-a constituit parte civilă în proces, arată news.ro.
Adolescentul s-a înecat într-o groapă de cinci metri
Tragedia s-a produs la sfârșitul anului 2024, într-o zonă izolată aflată în apropierea râului Cricovul Sărat, în aval de un pod rutier din comuna Iordăcheanu.
Băiatul, în vârstă de 16 ani și originar din comuna Iordăcheanu, a murit după ce a intrat în apa acumulată într-o excavație cu o adâncime de aproximativ cinci metri.
După tragedie, tatăl adolescentului a început să solicite informații de la mai multe instituții, susținând că aflase despre existența unor activități de exploatare a agregatelor minerale în zona respectivă.
Ce au descoperit autoritățile în timpul anchetei
Investigația a scos la iveală faptul că, în 2022, fusese emis un aviz de gospodărire a apelor pentru regularizarea râului Cricovul Sărat.
Potrivit anchetatorilor, Primăria Iordăcheanu nu încheiase însă un contract cu o societate pentru efectuarea lucrărilor și nici nu fusese emis un ordin de începere a acestora.
În acest context, Mihai Alionte și fratele său sunt acuzați că ar fi exploatat agregate minerale într-o zonă izolată din comuna Iordăcheanu fără documentele necesare.
Reprezentanții administrației locale din Iordăcheanu au susținut, la momentul începerii investigației, că nu știau despre existența excavației și că lucrările au fost constatate abia în ziua în care adolescentul și-a pierdut viața.
Dosarul ajunge la Judecătoria Mizil
Procurorii au dispus trimiterea în judecată a celor doi frați pentru infracțiuni prevăzute de Legea apelor. Procesul va fi judecat de Judecătoria Mizil, iar familia adolescentului decedat s-a constituit parte civilă pentru recuperarea prejudiciului.
Instanța urmează să analizeze probele administrate în dosar și să stabilească dacă acuzațiile formulate de procurori sunt sau nu întemeiate.
Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, cei doi beneficiază de prezumția de nevinovăție.
Primarul Mihai Alionte a mai avut probleme cu legea
Actualul dosar nu este singura situație în care numele primarului Mihai Alionte a apărut într-un dosar penal.
În 2022, edilul a fost condamnat definitiv la un an de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei și la 60 de zile de muncă în folosul comunității, într-un dosar în care a fost acuzat că a agresat un bărbat care lucra ca polițist local.
Incidentul ar fi avut loc chiar în sediul primăriei.
După pronunțarea sentinței de la fond, în decembrie 2021, ulterior menținută definitiv, Mihai Alionte a susținut că situația fusese interpretată greșit și a negat că ar fi vorba despre o condamnare penală.
Edilul a devenit cunoscut și pentru declarațiile și gesturile sale nostalgice față de perioada comunistă, inclusiv după ce în biroul său a fost amplasat un portret al fostului lider comunist Nicolae Ceaușescu.
Noul dosar, privind presupusa exploatare ilegală de agregate minerale, urmează să fie analizat de instanță, iar judecătorii vor stabili responsabilitățile fiecărei persoane implicate.