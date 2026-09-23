Primar din Prahova, trimis în judecată după moartea unui adolescent într-o groapă de balastieră. Ce acuzații i se aduc

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 sept. 2026, 14:54

Primarul comunei Podenii Noi din județul Prahova, Mihai Alionte, și fratele său, Constantin Cristian Alionte, au fost trimiși în judecată într-un dosar privind exploatarea unor agregate minerale. Ancheta a pornit după moartea unui adolescent de 16 ani, care s-a înecat într-o groapă adâncă de aproximativ cinci metri, formată într-o zonă din apropierea râului Cricovul Sărat.

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