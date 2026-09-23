Percheziții în mai multe județe, la persoane suspectate că dețineau ilegal arme și muniții

Acțiune de amploare a polițiștilor în trei județe. Oamenii legii au descins miercuri dimineață la locuințele a 18 persoane suspectate de încălcarea regimului armelor și munițiilor, într-un dosar care vizează deținerea ilegală de arme și muniții letale.
Perchezițiile au loc în județele Ilfov, Giurgiu și Teleorman, iar ancheta este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu.
18 percheziții în trei județe
Potrivit Poliției Române, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Ilfov au pus în executare, pe 23 septembrie, 18 mandate de percheziție domiciliară.
Descinderile vizează persoane cu vârste cuprinse între 22 și 61 de ani, bănuite că ar fi deținut ilegal arme și muniții letale.
Anchetatorii urmăresc să strângă probe care să permită stabilirea tuturor împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele cercetate.
Polițiști din mai multe structuri, implicați în operațiune
Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, precum și al structurilor de poliție din Giurgiu și Teleorman.
La operațiune participă și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Ilfov.
În timpul perchezițiilor, oamenii legii urmăresc să identifice și să ridice arme și muniții letale, dar și alte obiecte care ar putea avea valoare probatorie în dosar.
Bunurile descoperite urmează să fie verificate, iar, dacă va fi necesar, acestea vor fi supuse unor expertize pentru stabilirea caracteristicilor tehnice și a încadrării juridice.
Persoanele vizate, duse la audieri
După finalizarea perchezițiilor, persoanele bănuite urmează să fie conduse la sediul poliției pentru audieri.
În funcție de probele strânse în timpul operațiunii și de rezultatele audierilor, anchetatorii, împreună cu procurorii, vor decide ce măsuri legale se impun în cazul fiecărei persoane.
Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care ar fi fost încălcat regimul armelor și munițiilor și pentru documentarea întregii activități investigate.