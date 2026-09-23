Percheziții în mai multe județe, la persoane suspectate că dețineau ilegal arme și muniții

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 23 sept. 2026, 10:57

Acțiune de amploare a polițiștilor în trei județe. Oamenii legii au descins miercuri dimineață la locuințele a 18 persoane suspectate de încălcarea regimului armelor și munițiilor, într-un dosar care vizează deținerea ilegală de arme și muniții letale.

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