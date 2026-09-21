Anca Alexandrescu, prima reacție după reținerea lui Călin Georgescu: "S-a dorit circ! Am mai multe informații decât toți cei din presă"

Publicat 21 sept. 2026, 22:13 Actualizat 21 sept. 2026, 22:53

Anca Alexandrescu a lansat, în debutul editorialului emisiunii „Culisele Statului Paralel”, o serie de critici la adresa modului în care, în opinia ei, s-au derulat acțiunile DIICOT în cazul lui Călin Georgescu. Jurnalista afirmă că „știe mult mai multe” decât a prezentat presa, însă nu va face dezvăluiri, sugerând că reținerea pentru 24 de ore a fostului candidat prezidențial ar fi fost însoțită de „circ” și „manipulare”, cu scopul de a deturna atenția publică de la criza politică prelungită și negocierile pentru guvernul Mureșan.

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