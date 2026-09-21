Anca Alexandrescu, prima reacție după reținerea lui Călin Georgescu: "S-a dorit circ! Am mai multe informații decât toți cei din presă"

Anca Alexandrescu a lansat, în debutul editorialului emisiunii „Culisele Statului Paralel”, o serie de critici la adresa modului în care, în opinia ei, s-au derulat acțiunile DIICOT în cazul lui Călin Georgescu. Jurnalista afirmă că „știe mult mai multe” decât a prezentat presa, însă nu va face dezvăluiri, sugerând că reținerea pentru 24 de ore a fostului candidat prezidențial ar fi fost însoțită de „circ” și „manipulare”, cu scopul de a deturna atenția publică de la criza politică prelungită și negocierile pentru guvernul Mureșan.
Alexandrescu: „Ceea ce s-a întâmplat astăzi este mai urât ca dosarul Potra”
Jurnalista Realitatea Plus a comparat acțiunea DIICOT cu un mai vechi episod, într-un dosar care îl viza tot pe fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 și legăturile sale cu Horațiu Potra.
Mulți s-ar fi așteptat ca astăzi eu să am o reacție sau alta. N-am să vă spun tot ce știu, pentru că nu sunt nici avocat, nici judecător, nici procuror. Însă ceea ce s-a întâmplat astăzi este cel puțin la fel de urât, dacă nu chiar mai urât decât atunci când i s-a fabricat acel dosar lui Călin Georgescu cu Horațiu Potra, cu <<lovitura de stat>> și cu tăieturile din emisiuni (emisiuni ale postului Realitatea Plus, N.R.).”
Dincolo de faptul că <<circul>> pe care DIICOT-ul l-a făcut astăzi este total nejustificat, îmi pun întrebarea de ce acum? Dosarul nu are nicio legătură cu campania electorală din 2024. Nu are nicio legătură cu eventuala finanțare a campaniei domnului Georgescu, a afirmat realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel.
Horațiu Potra a fost trimis în judecată alături de fostul candidat la preşedinţie, Călin Georgescu şi de alţi 20 de inculpaţi, toţi fiind acuzaţi că ar fi comis infracţiuni grave în scopul destabilizării României şi al acţiunilor împotriva ordinii constituţionale.
Alexandrescu: Călin Georgescu nu fugea din țară
Anca Alexandrescu a comentat și speculația vehiculată în spațiul public, conform căreia, în momentul în care a fost reținut în trafic, luni la ora 6:00 dimineață, Călin Georgescu s-ar fi îndreptat spre Aeroportul Otopeni, cu scopul de a părăsi România, cu destinația Italia.
Nu se ducea la aeroport, își ducea copilul la antrenament. Fiul cel mare al domnului Georgescu (cu Cristela Georgescu – N.R.) chiar a participat anul acesta la campionatele europene de înot under 17 și a luat medalie de bronz. Niște copii modești, care se antrenează, iată, Pavel de două ori pe săptămână. Au o disciplină sportivă extrem de riguroasă și știu asta chiar de la mama lor.
Deci nu este nicio conspirație, nu fugea din țară, nici vorbă de așa ceva. Asta a fost prima serie și minciună.
Alexandrescu: S-a dorit circ. Pentru a-i crea un anumit portret lui Călin Georgescu și pentru a se distrage atenția de la ceea ce se întâmplă în țară
După ce a combătut o parte dintre argumentele prezentate în spațiul public de către procurori, Anca Alexandrescu a sugerat că, de fapt, s-a dorit provocarea unui „circ”, scopul fiind de a distrage atenția de la impasul care se prefigurează în învestirea guvernului condus de Siegfried Mureșan.
De ce acest circ? Și apoi ați împrăștiat toate imaginile la toate televiziunile care evident au deturnat atenția de la ceea ce se întâmplă cu filiera germană în România care vrea să pună definitiv mâna pe România prin instalarea lui Siegfried Mureșan la Palatul Victoria.
Au urmat în cursul zilei, evident informațiile date pe surse din dosar. Că se caută prin pereți, că s-au scos valize de probe. Nu știu ce valize de probe sau la ce s-ar fi putut aștepta să găsească la percheziție, din moment ce cazul este din 2021 și a fost o înșiruire lungă de momente până la perchezițiile de astăzi.
Concluzia mea este că s-a dorit circ. Pe de o parte pentru a se crea un anumit portret al lui Călin Georgescu, pe de altă parte pentru a se distrage atenția de la ceea ce se întâmplă în statul român încă de la anularea alegerilor din 2024. Nu-l voi apăra pe Călin Georgescu în această seară. Voi fi în avocatul diavolului. Am mai multe informații decât toți cei din presă. (...) N-am să vă spun tot ce știu, pentru că nu sunt nici avocat, nici judecător, nici procuror, a afirmat Anca Alexandrescu.
De ce au fost reținuți Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen?
Călin Georgescu și Ionel Rusen au primit mandat de reținere pe 24 de ore, după multe ore de percheziții la domiciliu și audieri la sediul DIICOT. Acuzațiile vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Ancheta în acest caz a pornit de la o plângere depusă de un om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care susține că ar fi fost păgubit cu suma de un milion de euro.
Traseul banilor identificat de DIICOT în cazul lui Călin Georgescu
„La data de 21 septembrie 2026, procurorii DIICOT au dispus reținerea a doi inculpați, cetățeni români, cu vârstele de 64 și 47 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Pe parcursul perchezițiilor efectuate în cursul acestei zile au fost găsite și ridicate sisteme de bruiaj, înscrisuri, documente de identitate (două pașapoarte și o legitimație), ce urmează a fi expertizate, existând suspiciunea că sunt false, dispozitive de stocare a datelor, precum și alte mijloace de probă. Urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile”, a transmis DIICOT într-un comunicat de presă.