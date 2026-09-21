Traseul banilor identificat de DIICOT în cazul lui Călin Georgescu

Publicat 21 sept. 2026, 20:24 Sursă Realitatea PLUS

Rețeaua identificată de DIICOT arată traseul banilor și schema prin care ar fi fost transformați în bitcoin. Jurnalistul Realitatea PLUS Laurențiu Botin prezintă la tablă legăturile lui Călin Georgescu cu ceilalți doi suspecți.

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