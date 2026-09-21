Traseul banilor identificat de DIICOT în cazul lui Călin Georgescu

Rețeaua identificată de DIICOT arată traseul banilor și schema prin care ar fi fost transformați în bitcoin. Jurnalistul Realitatea PLUS Laurențiu Botin prezintă la tablă legăturile lui Călin Georgescu cu ceilalți doi suspecți.
În anchetă apar companii și entități din Elveția, Marea Britanie și Slovacia, precum și transferuri de bani și conexiuni despre care se susține că ar duce, prin diverse canale, către Transnistria.
Legătura atribuită lui Călin Georgescu cu o companie din Elveția
În cazul lui Călin Georgescu este menționată Mercando Green Technology AG din Elveția. Compania elvețiană ar fi deschis un cont la Incore Bank din Elveția, iar acest cont ar fi fost utilizat într-un circuit financiar în valoare de 1,1 milioane de euro.
Suma este menționată în contextul investigației privind circuitul banilor și al conexiunilor financiare analizate în dosar.
Ionel Rusen și conexiunile cu mai multe entități
În cazul lui Ionel Rusen sunt menționate mai multe entități, printre care Wealth Bank, EIBT Trust din Marea Britanie și Core Group din Bratislava.
Core Group este prezentat ca un grup axat pe tokenizarea activelor digitale.
Legătura dintre Ionel Rusen și Massimiliano Arena ar trece prin Charles Douglas Anderson, investitor american și fost co-asociat cu Rusen, potrivit informațiilor prezentate de Laurențiu Botin.
Suma de bani și legătura cu plângerea omului de afaceri
În circuitul financiar investigat apare o sumă de bani despre care se afirmă că este identică cu cea menționată în plângerea formulată de omul de afaceri din Buzău.
În acest context sunt analizate și conexiunile financiare care ar trece prin mai multe canale și ar ajunge către Transnistria.
Pe lângă băncile din Elveția, în circuit ar fi fost utilizată și o bancă din Marea Britanie. Ulterior, banii ar fi ajuns către bitcoin sau către o altă monedă digitală, potrivit informațiilor prezentate în legătură cu dosarul.
Percheziții în dosarul de înșelăciune cu finanțări externe. Prejudiciul depășește 1,1 milioane de euro
Procurorii susțin că, începând din septembrie 2021, doi cetățeni români și un cetățean italian ar fi format un grup infracțional organizat care ar fi acționat în România și Marea Britanie pentru obținerea unor importante foloase patrimoniale. Cele trei persoane sunt cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Ancheta DIICOT vizează un mecanism prin care unor oameni de afaceri români li s-ar fi oferit posibilitatea de a obține finanțări externe, cu condiția achitării unor garanții bănești. În cazul aflat acum în atenția procurorilor, unei persoane vătămate i-ar fi fost promis un credit de șase milioane de euro.
Documente și întâlniri pentru a crea aparența unei finanțări reale
Potrivit anchetatorilor, membrii grupului ar fi încercat să creeze aparența unei operațiuni financiare reale prin prezentarea unor documente și proceduri de creditare.
Totodată, susțin procurorii, ar fi fost indicate conturi în care urmau să fie efectuate plățile și ar fi fost comunicate pretinse aprobări ale finanțării.
Pentru susținerea operațiunii ar fi fost organizate întâlniri atât în România, cât și în Marea Britanie. În cadrul acestora ar fi fost semnat și un contract de creditare.
Persoana vătămată ar fi transferat, în aceste condiții, peste un milion de euro sub formă de garanție.
Creditul ar fi fost majorat la 15 milioane de euro
După ce finanțarea de șase milioane de euro nu s-ar fi concretizat, persoanei vătămate i-ar fi fost propusă o variantă extinsă a creditului.
Potrivit anchetatorilor, valoarea finanțării ar fi fost majorată până la 15 milioane de euro. Pentru această operațiune ar fi fost solicitată însă o garanție suplimentară de 100.000 de euro.
Nici această finanțare nu s-ar fi realizat, conform DIICOT, iar sumele plătite inițial drept garanție nu ar fi fost restituite.
Procurorii indică un prejudiciu total care depășește 1,1 milioane de euro.
Cinci percheziții în București și în localități din Ilfov
Luni, 21 septembrie, anchetatorii au efectuat cinci percheziții domiciliare în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.
Persoanele vizate sunt audiate la sediul DIICOT – Structura Centrală.
În cadrul aceleiași anchete, Călin Georgescu a fost dus la audieri. Presa a relatat că acesta este una dintre persoanele vizate de dosar.
În comunicatul oficial, DIICOT nu a nominalizat persoanele cercetate. Procurorii au indicat doar vârstele și cetățeniile celor trei suspecți.
Ancheta vizează și operațiuni derulate în afara României
Investigația are o componentă internațională, având în vedere că activitățile atribuite grupului ar fi fost desfășurate atât în România, cât și în Marea Britanie.
Potrivit procurorilor, cei trei membri ar fi avut roluri distincte, dar complementare. Mecanismul investigat ar fi urmărit obținerea unor garanții bănești de la persoane care sperau să acceseze finanțări externe importante.