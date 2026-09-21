Călin Georgescu nu este membru al Ordinului de Malta. Ambasada dezminte documentul diplomatic găsit la percheziții

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 21 sept. 2026, 16:39

O legitimație prezentată drept document diplomatic al Ordinului de Malta, pe numele lui Călin Georgescu, ar fi fost găsită luni de anchetatori în timpul perchezițiilor desfășurate la locuința fostului candidat la alegerile prezidențiale.

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