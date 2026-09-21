Călin Georgescu nu este membru al Ordinului de Malta. Ambasada dezminte documentul diplomatic găsit la percheziții

O legitimație prezentată drept document diplomatic al Ordinului de Malta, pe numele lui Călin Georgescu, ar fi fost găsită luni de anchetatori în timpul perchezițiilor desfășurate la locuința fostului candidat la alegerile prezidențiale.
Reprezentanții oficiali ai Ordinului Suveran Militar de Malta au transmis că Georgescu nu este membru al organizației și că legitimația nu a fost emisă de aceasta.
Informația privind documentul a apărut în contextul perchezițiilor efectuate de DIICOT la locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia. Documentul găsit la percheziții este intitulat „DIPLOMATIC ID” și poartă denumirea „Order of Malta, Sovereign Order Hospitalliers of Saint John of Jerusalem”. Pe document apare fotografia lui Călin Georgescu, iar acesta este prezentat drept „SENATOR GEORGESCU CALIN”.
Ce apare pe legitimația atribuită lui Călin Georgescu
Pe document apare și titulatura „PRIOR OF UNITED STATES OF AMERICA”. Legitimația poartă numărul „L 120052” și ar fi fost emisă în mai 2025. Documentul folosește denumiri și elemente grafice asociate Ordinului de Malta.
Ambasada Ordinului de Malta face precizări
Ambasada Ordinului Suveran Militar de Malta în România a transmis luni o declarație de presă în urma informațiilor apărute în mass-media despre documentul atribuit organizației.
Instituția confirmă că persoana menționată în document nu este membru al Ordinului și precizează că nu a emis niciodată o astfel de legitimație.
„Confirmăm că persoana în cauză nu este membru al Ordinului Suveran Militar de Malta și că nu am emis niciodată un astfel de document”, a transmis Ambasada Ordinului de Malta în România.
Reprezentanții instituției atrag atenția și asupra existenței unor organizații care folosesc denumiri sau simboluri asemănătoare celor ale Ordinului autentic.
„Așa cum s-a semnalat corect în presă, în România există mai multe ordine false (așa-numitele «ordine de imitație») care au folosit uneori în mod abuziv simbolurile noastre”, se arată în declarația Ambasadei.
Ce spune oficial Ordinul de Malta despre document
Poziția Ambasadei înlătură orice confuzie privind apartenența lui Călin Georgescu la Ordinul Suveran Militar de Malta. Instituția spune explicit că fostul candidat la alegerile prezidențiale nu este membru și că documentul prezentat în spațiul public nu a fost emis de ea.
Totodată, reprezentanții Ordinului au explicat că nu este pentru prima dată când simbolurile sale sunt folosite de organizații care nu au legătură cu instituția. Fenomenul este descris prin termenul „mimic orders”, referitor la organizații care încearcă să creeze o aparență de legătură cu Ordinul autentic.
Ordinul de Malta nu este Republica Malta
Ordinul de Malta este o instituție distinctă de Republica Malta. Denumirea oficială este Ordinul Suveran Militar Ospitalier al Sfântului Ioan de Ierusalim, de Rodos și de Malta.
Potrivit Ambasadei sale în România, Ordinul este un ordin religios laic al Bisericii Catolice și un subiect al dreptului internațional. Nu deține un teritoriu național propriu, însă are relații diplomatice cu peste 100 de state și cu Uniunea Europeană și beneficiază de statut de observator permanent la Organizația Națiunilor Unite.
Ordinul este reprezentat oficial în România printr-o ambasadă care gestionează relațiile diplomatice cu statul român. Pe lista oficială a misiunilor sale diplomatice figurează și Misiunea Diplomatică a Ordinului Suveran de Malta în România.
În România există mai multe structuri asociate Ordinului
Ambasada Ordinului de Malta explică faptul că în România există trei entități distincte care sunt asociate cu activitatea Ordinului.
Asociația Română a Ordinului de Malta reprezintă corpul religios și cavaleresc al Cavalerilor și Damelor din România. Separat funcționează Ambasada Ordinului Suveran Militar de Malta, care reprezintă Ordinul ca entitate suverană în relațiile diplomatice cu statul român.
Cea de-a treia structură este Serviciul de Ajutor Maltez în România, format din voluntari și angajați și implicat în activități medicale și umanitare. Ambasada precizează că aceste structuri nu trebuie confundate între ele.
În cazul documentului atribuit lui Călin Georgescu, precizarea este esențială: legitimația prezentată în spațiul public nu a fost emisă de Ordinul Suveran Militar de Malta, iar instituția neagă că Georgescu ar fi membru.
Cine a emis documentul rămâne de stabilit
Declarația oficială a Ambasadei stabilește că legitimația nu provine de la Ordinul Suveran Militar de Malta. Ea nu stabilește însă, de una singură, cine a realizat documentul, în ce scop a fost creat și dacă acesta a fost folosit efectiv de Călin Georgescu.
Pe document apar atât denumirea „Order of Malta”, cât și elemente grafice asociate Ordinului, însă denumirea organizației înscrise pe card diferă de denumirea oficială a Ordinului Suveran Militar de Malta.
Stabilirea originii documentului și a eventualei utilizări a acestuia ține de verificările anchetatorilor în dosarul DIICOT.