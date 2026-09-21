Călin Georgescu, reținut după audierile de la DIICOT - surse. Este vizat într-un dosar de înșelăciune și grup infracțional organizat

Publicat 21 sept. 2026, 15:13 Actualizat 21 sept. 2026, 17:47

Călin Georgescu a fost reținut pentru 24, de ore, după aproape patru ore de audieri la DIICOT, potrivit surselor Realitata Plus. Procurorii îl acuză pe fostul candidat la alegerile prezidențiale că, împreună cu doi complici, ar fi convins un om de afaceri să trimită garanții bancare de peste un milion de euro pentru o presupusă finanțare de șase milioane. În cursul dimineții, procurorii DIICOT au percheziționat timp de nouă ore locuința din Mogoșoaia a lui Georgescu. Ancheta a dus la ridicarea de bani, documente, precum și la descoperirea unor echipamente de blocare a semnalului, precum și a unei legitimații false de „senator în Malta” în autoturismul lui Georgescu.

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