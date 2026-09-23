Alertă de hepatită A în judeţul Alba. Două focare active şi peste 130 de contacţi. DSP: Vaccinarea, refuzată de majoritatea contacţilor

Două focare de hepatită virală A sunt active în judeţul Alba, unul în municipiul Alba Iulia, unde doar 11 dintre aproape 100 de contacţi ai persoanelor diagnosticate au acceptat vaccinarea, iar cel de-al doilea în care 23 din 32 de contacţi au fost imunizaţi, potrivit datelor Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Alba.
Două focare, la Alba Iulia și Valea Lungă
”În prezent, la nivelul judeţului Alba există 2 focare de hepatita A active, unul la Alba Iulia (cartier Lumea Nouă) – focar de comunitate cu 18 cazuri confirmate şi 96 de contacţi identificaţi. Doar 11 contacţi au acceptat vaccinarea şi alţi 3 contacţi sunt în curs de vaccinare. Al doilea focar de Hepatita A a fost declarat la Valea Lungă, cu 5 cazuri confirmate şi 36 de contacţi. 23 dintre aceştia au fost deja vaccinaţi. În ceea ce priveşte cazurile confirmate, 3 sunt din categoria de vârstă 0 – 4 ani, 10 din categoria de vârstă 5 – 9 ani, 7 din categoria de vârstă 10 – 14 ani, 1 din categoria de vârstă 15 – 19 ani şi 2 din categoria de vârstă 20 – 24 de ani”, anunţă, miercuri, DSP Alba.
Pe fondul creşterii numărului de cazuri de hepatită virală A, autorităţile de sănătate publică din Alba le recomandă locuitorilor să respecte cu stricteţe regulile de igienă, indicaţiile medicilor şi măsurile de izolare în cazul persoanelor diagnosticate.
„Hepatita virală A este o boală infecţioasă acută, cu transmitere predominant fecal-orală, care se poate răspândi prin mâini murdare, apă sau alimente contaminate, obiecte contaminate sau prin contact direct cu o persoană infectată. Virusul este eliminat prin materiile fecale şi poate persista în mediul înconjurător. Perioada de incubaţie a hepatitei A este, în medie, de aproximativ 28–30 de zile, cu limite cuprinse între 15 şi 50 de zile. O particularitate importantă este aceea că o persoană infectată poate transmite virusul înainte de apariţia simptomelor, ceea ce favorizează răspândirea infecţiei în comunitate”, informează DSP Alba.
Recomandările DSP pentru populație
Potrivit DSP Alba, în apropierea zonei în care este localizat unul dintre focare funcţionează şi unităţi de învăţământ, motiv pentru care autorităţile insistă asupra respectării măsurilor de prevenire a transmiterii bolii.
În acest context, DSP Alba recomandă persoanelor aflate în focar să respecte măsurile de izolare pentru cei diagnosticaţi şi pentru contacţii acestora şi atrage atenţia asupra importanţei igienei mâinilor şi a alimentelor.
Inspectorii de sănătate publică fac apel la comunitate pentru respectarea măsurilor de prevenţie, subliniind importanţa informării corecte, a igienei riguroase, a identificării rapide a cazurilor, a izolării persoanelor infectate şi a vaccinării persoanelor pentru care aceasta este recomandată.