Alertă de hepatită A în judeţul Alba. Două focare active şi peste 130 de contacţi. DSP: Vaccinarea, refuzată de majoritatea contacţilor

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 23 sept. 2026, 13:26

Două focare de hepatită virală A sunt active în judeţul Alba, unul în municipiul Alba Iulia, unde doar 11 dintre aproape 100 de contacţi ai persoanelor diagnosticate au acceptat vaccinarea, iar cel de-al doilea în care 23 din 32 de contacţi au fost imunizaţi, potrivit datelor Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Alba.

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