Focar de hepatită A într-un bloc de locuințe sociale. Opt persoane infectate, șapte dintre pacienți sunt copii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 17:46

Un focar de hepatită A a fost confirmat într-un bloc de locuințe sociale din cartierul Lumea Nouă, din Alba Iulia. Opt persoane au fost diagnosticate până acum, iar șapte dintre pacienți sunt copii. Direcția de Sănătate Publică Alba a început ancheta epidemiologică și pregătește măsuri pentru limitarea răspândirii bolii.

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