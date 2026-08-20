Focar de hepatită A într-un bloc de locuințe sociale. Opt persoane infectate, șapte dintre pacienți sunt copii

Un focar de hepatită A a fost confirmat într-un bloc de locuințe sociale din cartierul Lumea Nouă, din Alba Iulia. Opt persoane au fost diagnosticate până acum, iar șapte dintre pacienți sunt copii. Direcția de Sănătate Publică Alba a început ancheta epidemiologică și pregătește măsuri pentru limitarea răspândirii bolii.
Autoritățile sanitare din Alba au declarat focar de hepatită A după apariția mai multor cazuri în rândul persoanelor care locuiesc în același imobil.
Boala, cunoscută în mod popular drept „boala mâinilor murdare”, se poate răspândi cu ușurință în comunitățile în care condițiile de igienă sunt dificile, motiv pentru care specialiștii au demarat o anchetă epidemiologică.
Șapte copii, printre persoanele diagnosticate
Datele transmise de Direcția de Sănătate Publică Alba arată că situația este deosebit de importantă în rândul minorilor.
Din cele opt persoane diagnosticate cu hepatită A, șapte sunt copii. Doi dintre aceștia au mai puțin de patru ani, alți doi au vârste cuprinse între cinci și opt ani, iar trei au cel mult 14 ani.
Autoritățile monitorizează în continuare comunitatea și verifică persoanele care ar fi putut intra în contact cu pacienții.
Potrivit reprezentanților DSP Alba, în cadrul anchetei epidemiologice au fost identificați inițial șapte contacți ai persoanelor infectate.
Aceștia urmează să primească vaccinul împotriva hepatitei A și să fie monitorizați ulterior, inclusiv prin măsuri de autoizolare, conform indicațiilor autorităților sanitare.
DSP Alba va pune la dispoziția medicilor de familie dozele necesare de vaccin în cazul în care ancheta va identifica și alte persoane care au intrat în contact cu pacienții.
„Focarul este declarat de la trei cazuri”, a explicat directorul DSP Alba, Alexandru Sinea, precizând că investigația epidemiologică este dificil de realizat în comunitatea respectivă.
Nu au fost semnalate probleme cu alimentarea cu apă
Autoritățile sanitare verifică mai multe posibile surse ale apariției și răspândirii infecției.
Directorul DSP Alba a precizat că, în zona respectivă, nu au fost identificate probleme în ceea ce privește alimentarea cu apă.
În paralel, autoritățile pregătesc acțiuni de dezinfecție și curățare a spațiilor din imobil, pentru reducerea riscului de transmitere a virusului.
Ce este hepatita A
Hepatita A este o infecție virală care afectează ficatul și se transmite, în principal, pe cale fecal-orală, inclusiv prin consumul de apă sau alimente contaminate ori prin contact apropiat cu o persoană infectată.
Afecțiunea este contagioasă, iar respectarea regulilor de igienă personală reprezintă una dintre măsurile importante pentru limitarea răspândirii.
Ancheta epidemiologică din Alba Iulia continuă, iar numărul persoanelor monitorizate ar putea crește dacă vor fi identificați noi contacți ai celor diagnosticați.