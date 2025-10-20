Ceai verde

Ceaiul verde este bogat în catechine, compuși cu efecte antioxidante și antiinflamatorii, care stimulează oxidarea acizilor grași în ficat și reduc acumularea de grăsime. Studiile clinice arată că consumul regulat de ceai verde sau extract de ceai verde poate scădea nivelurile enzimelor hepatice ALT și AST, protejând celulele ficatului de stresul oxidativ și reglând metabolismul lipidic.

Mai mult, analizele epidemiologice sugerează că persoanele care consumă ceai verde sau negru au un risc redus de steatoză hepatică nonalcoolică.

Ceaiul de armurariu

Armurariul (Silybum marianum) este recunoscut pentru proprietățile sale antioxidante, antiinflamatorii și regeneratoare. Substanța activă, silimarina, ajută la:

Eliminarea toxinelor acumulate în ficat;

Reglarea nivelului enzimelor hepatice TGO și TGP;

Protecția ficatului împotriva efectelor alcoolului și medicamentelor.

Aceasta este considerată o alegere excelentă pentru sprijinul ficatului în cazul steatozei hepatice.

Rădăcina de lemn dulce

Studii clinice au demonstrat că administrarea extractului de lemn dulce poate reduce nivelurile de ALT și AST în cazul pacienților cu ficat gras. Totuși, consumul excesiv poate cauza creșterea tensiunii arteriale sau retenție de sodiu, astfel încât doza trebuie atent controlată și supravegheată de medic.

Ceaiul de anghiare

Anghinarea stimulează secreția biliară, ajutând digestia grăsimilor și susținând detoxifierea ficatului. Beneficiile includ:

Reducerea nivelului de colesterol;

Favorizarea eliminării grăsimilor prin bilă;

Protejarea celulelor hepatice și îmbunătățirea funcției ficatului.

Ceaiul de păpădie și rostopască

Păpădia este un diuretic natural care sprijină funcția hepatică și renală, ajutând la eliminarea toxinelor și a excesului de apă. De asemenea, contribuie la regenerarea celulelor hepatice și îmbunătățirea digestiei.

Rostopasca, folosită cu precauție, stimulează secreția biliară și curăță ficatul de toxine. Se recomandă administrarea pentru perioade scurte, sub supravegherea medicului, pentru a evita efectele adverse.