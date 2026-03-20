George Simion și Dan Dungaciu, un amplu interviu cu Financial Times: „Au fost două ore de discuții extrem de interesante, benefice, la un an după prezidențiale”

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a anunțat că a avut o întâlnire cu jurnalistul Alex Russell, de la publicația britanică Financial Times, în cadrul unei discuții desfășurate alături de George Simion, liderul suveraniștilor și al partidului AUR.

Potrivit lui Dungaciu, întrevederea a durat aproximativ două ore și a vizat principalele evoluții politice și sociale din România, la un an după alegerile prezidențiale.

„Au fost două ore de discuții extrem de interesante, benefice, sperăm, pentru ambele părți”, a transmis Dan Dungaciu într-un mesaj public.

Acesta a menționat că jurnalistul Alex Russell este responsabil de acoperirea regiunii Europei de Est și se află în România pentru a documenta un material amplu dedicat situației politice interne.

Dungaciu a adăugat că așteaptă publicarea analizei în Financial Times: „Să vedem ce va ieși!”, a încheiat el.

