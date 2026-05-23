Clubul moto Gremium, reacție după conflictul cu fanii lui Max Korzh: „Tensiunile au escaladat în urma unor provocări. Reacțiile au avut loc în contextul autoapărării”

Sursă: Realitatea.net

Clubul de motocicliști Gremium a transmis sâmbătă un comunicat în care respinge acuzațiile apărute în presă în urma conflictului cu fanii ucraineni ai rapper-ului Max Korzh, petrecut în noaptea de 21 spre 22 mai 2026, în Centrul Vechi al Bucureștiului.

Membrii clubului susțin că nu au inițiat confruntarea și că reacțiile lor au fost determinate de agresiuni venite din partea unui alt grup de persoane.

„Din imaginile apărute public se poate observa clar faptul că membrii noștri nu au urmărit provocarea unui conflict fizic. Tensiunile au escaladat în urma unor provocări și agresiuni venite din partea unui alt grup de persoane, iar reacțiile ulterioare au avut loc în contextul unui instinct firesc de autoapărare.”, se arată în comunicat.

Locul incidentului este descris de club ca o locație frecventată constant de membrii săi, aparținând „unui prieten apropiat”, unde aceștia obișnuiesc să petreacă timp în mod regulat.

„Suntem un club de motocicliști format din oameni care aleg un stil de viață liber, bazat pe fraternitate, respect și pasiunea pentru motociclism. Ne petrecem timpul în cercuri restrânse, în Club House-urile și locațiile pe care le frecventăm constant. Locația din Centrul Vechi unde a avut loc incidentul aparține unui prieten apropiat și reprezintă un loc în care ne petrecem frecvent timpul și unde ne simțim ca acasă.”, se mai arată în comunicat.

Gremium respinge, de asemenea, orice asociere cu extremismul, ideologii politice sau susținerea vreunui conflict militar, afirmând că nu au afinități politice și nu promovează acte de ură împotriva niciunei naționalități.

Clubul și-a exprimat regretul față de modul în care incidentul a fost prezentat public, considerând că există o încercare de a-i transforma într-un pericol public.

„Cei care ne cunosc știu foarte bine că suntem oameni care își trăiesc viața după propriile principii, respectând libertatea celorlalți și evitând conflictele inutile.”, se încheie mesajul.