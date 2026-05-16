Angajații Guvernului anunță că intră în grevă japoneză. Se simt jigniți de Oana Gheorghiu

Sursă: Realitatea PLUS

Noni Iordache, liderul Sindicatului Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului, anunță grevă japoneză, după ce Oana Gheorghiu i-a acuzat că sunt instrument politic. În exclusivitate la Realitatea Plus, Noni Iordache i-a transmis că ea este cea care respectă ordinele lui Bolojan.

Realitatea PLUS a cerut un punct de vedere de la Oana Gheorghiu

Ba mai mult, este o dublă măsură a Guvernului în contextul în care salariile au fost majorate în zeci de companii, în timp ce pentru angajații din Guvern nu se găsesc bani, mai spune liderul de sindicat. Realitatea plus i-a cerut un punct de vedere Oanei Gheorghiu , dar nu am primit un răspuns până acum.

„În loc să, cu ghilimelele de rigoare, să-și pună cenușă în cap și să demisioneze în semn de responsabilitate instituțională și morală, dumneaiei a ales să ne atace și să spună că noi suntem un instrument, că am devenit un instrument politic.

Amintesc că organizația pe care o reprezint este o organizație care s-a înființat abia în martie 2023 și că de-a lungul timpului am taxat toate derapajele guvernelor.

Ne asimilează cu un instrument politic, ne asimilează cu un partid politic pe care dumneaei refuză să-l numească.

Noi niciodată n-am făcut politică, nu facem politică, nu este acesta rolul nostru. Să-i reamintim că dumneaei este un instrument politic, că dumneaei a fost numită, că dumneaei execută ordinele domnului Bolojan. Cine este instrumentul politic? Noi sau dumneaei? ”, a zis Noni Iordache, liderul Sindicatului Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului.