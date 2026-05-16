Cum a băgat Bolojan țara în criză? Efecte dezastruoase
Marius Budăi
Ilie Bolojan a sărăcit România! Este declarația explozivă făcută, în exclusivitate la Realitatea PLUS, de Marius Budăi. Fostul ministru al Muncii a mai transmis că Bolojan nu a luat în calcul nicio măsură dată de PSD și s-a opus ca salariul minim să crească.
Marius Budăi: „Bolojan nu a vrut să crească salariul minim!”
„Cum să faci să sărăcești România, să sărăcești o țară în câteva luni?
Ia uite că se poate face cu politicile promovate de domnul Bolojan.
Prin majorări de taxe, prin tăieri de venituri, prin guvernare fără excepții, s-a reușit și această contraperformanță. Sunt multe măsurile pe care noi le luăm în calcul, sunt multele măsurile pe care le-am și propus domnului prim-ministru demis Bolojan atunci când era în funcție și le-a ignorat.
Încă o măsură, sau de încă un moment, prin care domnul prim-ministru demis Bolojan nu a ținut cont de ceea ce coaliția stabilise deja de data aceasta pentru că noi stabilisem în coaliție, vă aduceți aminte cât s-a opus domnul Bolojan ca salarul minim să crească, de parcă salariul minim ar aduce un lux lucrătorilor pe salarul minim, ci nu o necesitate sau chiar o supraviețuire.”, a zis Marius Budăi.
