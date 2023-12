Parlamentarul de Botosani a reintrat în posesia autoturismului Audi A6, în baza unei ordonanțe emise de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași.

„In data de 19 decembrie am depus la Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi copia contractului de vanzare-cumparare si o cerere de restituire a autoturismului pentru ca eu sunt un cumparator de buna credinta. In urma verificarilor preliminare, Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi a emis o ordonanta prin care mi s-a restituit autoturismul cu obligatia mea, ca proprietar, sa-l pastrez pana la pronuntarea unei solutii definitive. Astazi am luat masina de la Politia de Frontiera Iasi”, a afirmat Slincu.

Masina deputatului Dan Slincu a fost indisponibilizata, sambata trecuta, de politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, in momentul in care parlamentarul revenea in tara de la un eveniment politic desfasurat la Chisinau.