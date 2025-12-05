Conform noilor reglementări, cea mai mare parte a articolelor pirotehnice este acum interzisă publicului larg.

Categoriile de produse scoase din circuitul public

Autoritățile au stabilit interdicții clare pentru mai multe tipuri de articole pirotehnice. „Principala modificare a fost interzicerea articolelor pirotehnice din categoriile P1 şi T1, respectiv petardele, pocnitorile şi cele de scenă publicului larg”, a declarat comisar-șef de poliție Angelo Badea, director adjunct la Direcţia Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase. Prin această schimbare, accesul publicului la o gamă largă de produse considerate periculoase a fost limitat aproape complet.

Amenzi mari și pedepse cu închisoarea pentru cei care încalcă legea

Conform noilor reglementări, persoanele prinse că au cumpărat petarde sau artificii fără a îndeplini condițiile impuse de lege riscă sancțiuni financiare consistente. Pentru persoanele fizice, amenzile sunt cuprinse între 1.000 și 7.500 de lei. În cazul persoanelor juridice, valorile se dublează. În plus, legea prevede și pedepse privative de libertate. Concret, infractorii pot fi condamnați la închisoare pentru perioade cuprinse între 1 și 5 ani.

Produsele pirotehnice care mai pot fi cumpărate legal

În ciuda restricțiilor extinse, există câteva articole care pot fi achiziționate în continuare de către publicul larg. Printre acestea se numără artificiile de brad, focurile și bețișoarele, bengalele, pocnitorile destinate petrecerilor și granulele scânteietoare. Aceste produse rămân permise în condițiile stabilite de actul normativ în vigoare.

Doi minori suspectaţi că au tras cu pistolul pe stradă din Olt! Localnicii au crezut că sunt petarde

Contextul care a dus la înăsprirea legislației

Schimbările legislative au fost adoptate în contextul unui număr ridicat de accidente produse anual de petarde și artificii. Sute de persoane ajung în fiecare an la spital cu diverse traumatisme cauzate de utilizarea necorespunzătoare a materialelor pirotehnice. În anii trecuți, numeroase victime au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce s-au accidentat în timpul folosirii acestor produse.

Magazine online care continuă să vândă produse interzise

O simplă căutare pe Google scoate la iveală zeci de site-uri care comercializează artificii și petarde din toate categoriile. Produsele pot fi comandate de oricine, singura condiție fiind bifarea unei căsuțe prin care cumpărătorul declară că a împlinit vârsta de 18 ani. Aceste platforme nu sunt actualizate însă cu prevederile noii legi, care stipulează clar că produsele pirotehnice de orice tip pot fi cumpărate doar de persoane autorizate, care au calitatea de pirotehnician.

Cum se făcea vânzarea înainte de modificarea legii

Până la intrarea în vigoare a noilor reglementări, accesul la articolele pirotehnice era permis în funcție de categorie și vârstă. Produsele din categoria F1 puteau fi cumpărate de la 15 ani. Articolele din categoria F2 erau disponibile de la 18 ani. Pentru produsele din categoria F3 era necesară împlinirea vârstei de 21 de ani. Odată cu schimbarea legii, aceste praguri nu mai sunt valabile pentru publicul larg.

Țara din Uniunea Europeană care interzice folosirea petardelor si artificiilor de Revelion