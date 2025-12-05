Asistenta, rănită după impact

Potrivit informațiilor transmise de ISU Teleorman, ambulanța s-a ciocnit cu un autoturism în timpul misiunii. În urma coliziunii, asistenta medicală a fost singura persoană rănită, fiind preluată de echipajele sosite la fața locului. Aceasta era conștientă și cooperantă, însă prezenta un traumatism lombar, motiv pentru care a fost transportată la spital pentru investigații.

Înainte ca echipele de intervenție să ajungă la locul accidentului, pacientul transportat de ambulanță a fost preluat de rudele sale. Aceștia l-au dus la spital cu o mașină personală, continuând astfel drumul început de autosanitară.

Trei persoane, între care un copil, în celălalt autoturism

În mașina implicată în accident se aflau trei pasageri, inclusiv un copil. Niciuna dintre aceste persoane nu a suferit răni, iar ocupanții autoturismului au refuzat transportul la spital.

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale producerii accidentului.