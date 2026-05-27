Medicul anestezist acuzat că se droga în timpul operațiilor, arestat de DIICOT

Medicul anestezist acuzat că fura substanțe din spital și le consuma chiar în timpul operațiilor a fost arestat pentru 30 de zile. Potrivit informațiilor apărute în anchetă, acesta ar fi folosit morfină și fentanil, iar procurorii DIICOT l-au prins în flagrant având asupra sa mai multe fiole, potrivit Realitatea PLUS.

Ancheta ar fi pornit după un denunț făcut, cel mai probabil, de un traficant de droguri prins de anchetatori, medicul fiind unul dintre clienții acestuia. Procurorii au organizat un flagrant și l-au prins pe medic având asupra sa mai multe fiole de morfină. Una dintre ele era deja folosită, iar alta era încă sigilată. De asemenea, anchetatorii au observat că acesta avea urme proaspete de înțepături pe brațe.

Surse din anchetă spun că situația ar fi durat de aproximativ doi ani, însă procurorii au ajuns la medic în luna aprilie a acestui an. Anchetatorii au descoperit și un detaliu considerat extrem de grav. Potrivit informațiilor din dosar, medicul s-ar fi drogat inclusiv în timpul operațiilor.

Mai exact, în momentele în care consuma substanțele, acesta îi lăsa pe pacienții aflați sub anestezie și se retrăgea într-un colț pentru a aștepta efectul drogurilor. În prezent, medicul este arestat preventiv pentru 30 de zile, iar ancheta DIICOT continuă. Procurorii încearcă acum să stabilească dacă mai există și alte persoane implicate în acest caz.