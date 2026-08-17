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Justitie· 1 min citire

Tudorel Toader, în exclusivitate la Realitatea Plus: ce efecte are decizia CCR care-l lasă pe Dominic Fritz fără mandat de primar

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat17 aug. 2026, 15:48
Actualizat17 aug. 2026, 15:52

Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a explicat în exclusivitate la Realitatea Plus contextul și consecințele deciziei CCR privind incompatibilitatea lui Dominic Fritz, subliniind că aceasta nu schimbă fondul juridic deja stabilit de instanțe. Toader a reamintit că Fritz „oricum nu mai era primar de drept”, în baza deciziei unei instanțe inferioare.

Fostul ministru a punctat că discuțiile despre constituționalitatea modificării legii privind aleșii locali au fost lămurite demult.

M-am exprimat foarte limpede la postul dumneavoastră de televiziune în sensul că modificarea legii privind aleșii locali este constituțională. Curtea a validat ceea ce și eu am spus și cred că este o soluție corectă și normală. Dominic Fritz oricum nu mai era primar de drept, în baza deciziei Curții de Apel Timișoara, care a fost validată prin respingerea recursului de la Înalta Curte, a explicat Toader

Toader a subliniat că decizia CCR nu trebuie privită prin prisma tensiunilor politice, ci prin logica juridică a incompatibilităților.

România are mulți oameni bine pregătiți și de bună credință și nu e cazul să încredințeze demnități celor care au dovedit că au încălcat legea în conflict de interese sau incompatibilități. În opinia sa, hotărârea Curții confirmă un cadru legal necesar pentru integritatea funcțiilor publice.

Pe de altă parte, fostul ministru al Justițeii a afirmat că scenariul ca Dominic Fritz să piardă și șefia USR depinde de decizia partidului, nu de un verdict al Justiției.

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