Tudorel Toader, în exclusivitate la Realitatea Plus: ce efecte are decizia CCR care-l lasă pe Dominic Fritz fără mandat de primar

Publicat 17 aug. 2026, 15:48 Actualizat 17 aug. 2026, 15:52

Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a explicat în exclusivitate la Realitatea Plus contextul și consecințele deciziei CCR privind incompatibilitatea lui Dominic Fritz, subliniind că aceasta nu schimbă fondul juridic deja stabilit de instanțe. Toader a reamintit că Fritz „oricum nu mai era primar de drept”, în baza deciziei unei instanțe inferioare.

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