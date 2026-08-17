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Justitie· 1 min citire
Tudorel Toader, în exclusivitate la Realitatea Plus: ce efecte are decizia CCR care-l lasă pe Dominic Fritz fără mandat de primar
Publicat17 aug. 2026, 15:48
Actualizat17 aug. 2026, 15:52
Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a explicat în exclusivitate la Realitatea Plus contextul și consecințele deciziei CCR privind incompatibilitatea lui Dominic Fritz, subliniind că aceasta nu schimbă fondul juridic deja stabilit de instanțe. Toader a reamintit că Fritz „oricum nu mai era primar de drept”, în baza deciziei unei instanțe inferioare.
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