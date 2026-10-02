Terapia CPAP acasa: ce contine un kit complet si cine il pune la punct - experienta cpapshop

Scris de Catalina Anghel Publicat: 2 oct. 2026, 13:14

Între indicația scrisă de medic și prima noapte dormită efectiv cu aparatul pe față trec, de obicei, câteva zile de logistică. În zilele acelea se decid lucruri care contează mai mult decât numele de pe carcasă: ce mască se potrivește pe fața pacientului, dacă e nevoie de umidificator, cine stabilește presiunea și cine verifică, după prima lună, dacă terapia chiar e folosită.

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