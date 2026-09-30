Semnal de alarmă de la medici: scrâșnitul din dinți la copii poate ascunde probleme mai grave

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 30 sept. 2026, 08:03

Bruxismul, adică scrâșnitul sau încleștarea involuntară a dinților, este adesea privit de părinți ca un obicei trecător al copilăriei. Specialiștii avertizează, însă, că acest comportament poate ascunde o serie de probleme, precum stresul, anxietatea și dificultățile emoționale cu care se confruntă copiii, mai ales generate de mediul școlar.

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