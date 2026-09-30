Semnal de alarmă de la medici: scrâșnitul din dinți la copii poate ascunde probleme mai grave

Bruxismul, adică scrâșnitul sau încleștarea involuntară a dinților, este adesea privit de părinți ca un obicei trecător al copilăriei. Specialiștii avertizează, însă, că acest comportament poate ascunde o serie de probleme, precum stresul, anxietatea și dificultățile emoționale cu care se confruntă copiii, mai ales generate de mediul școlar.
Ce legătură există între stresul școlar și bruxism?
Potrivit Serviciului public de sănătate din Marea Britanie (NHS) stresul și anxietatea reprezintă cele mai frecvente cauze asociate cu bruxismul. În cazul în care un copil scrâșnește frecvent din dinți, mai ales în timpul somnului, medicii recomandă efectuarea unui consult de specialitate, pentru evaluarea factorilor emoționali.
Apariția sau intensificarea scrâșitului poate fi asociată, uneori, cu începutul de an școlar, mai ales dacă elevul intră intr-un nou stadiu educațional, schimbându-și colegii, profesorii și rutina de lucru.
De asemenea, poate fi vorba de presiuni legate de rezultate, integrarea în colectiv, conflictele cu colegii sau teama de evaluări.
Ce semne ar trebui să îi alerteze pe părinți?
Bruxismul apare cel mai frecvent în timpul somnului, iar copilul poate să nu fie conștient de această manifestare. Specialiștii le recomandă părinților să fie atenți la următoarele simptome:
zgomote de scrâșnire a dinților în timpul nopții;
dureri ale maxilarului la trezire;
dureri de cap matinale;
sensibilitate dentară;
uzura prematură a dinților;
somn agitat.
Medicii subliniază faptul că aceste semne nu indică automat existența unor probleme la școală, ci că pot reprezenta un indiciu că cel mic traversează o perioadă de tensiune emoțională sau stres, după cum arată o analiză din The Journal of the Amercian Dental Association.
Experții recomandă consult stomatologic dacă părinții observă deteriorarea dinților, sensibilitate, dureri ale maxilarului sau episoade frecvente de scrâșnit. În paralel, poate fi utilă discutarea eventualelor dificultăți emoționale, inclusiv a celor legate de școală, relațiile cu colegii ori presiunea rezultatelor academice.