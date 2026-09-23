Nicușor Dan, interviu la CNN. Președintele nu crede ca Putin va ataca state NATO și apreciază poziția lui Trump față de apărarea Europei

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 23 sept. 2026, 09:37

Președintele Nicușor Dan a declarat, într-un interviu pentru CNN, că „nu este foarte probabil” ca Rusia să atace o țară NATO în următorii unu‑doi ani, însă România trebuie să fie pregătită. Șeful statului a recunoscut că România nu este pe deplin pregătită pentru a contracara atacurile cu drone, dar a reușit să facă îmbunătățiri cu ajutorul echipamentelor din Statele Unite. În acest context, liderul roman a apreciat că președintele Donald Trump „are dreptate” când cere Europei să-și asume o parte mai mare din costurile propriei apărări. Nicușor Dan se află la Washington la a 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite.

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