Nicușor Dan, interviu la CNN. Președintele nu crede ca Putin va ataca state NATO și apreciază poziția lui Trump față de apărarea Europei

Președintele Nicușor Dan a declarat, într-un interviu pentru CNN, că „nu este foarte probabil” ca Rusia să atace o țară NATO în următorii unu‑doi ani, însă România trebuie să fie pregătită. Șeful statului a recunoscut că România nu este pe deplin pregătită pentru a contracara atacurile cu drone, dar a reușit să facă îmbunătățiri cu ajutorul echipamentelor din Statele Unite. În acest context, liderul roman a apreciat că președintele Donald Trump „are dreptate” când cere Europei să-și asume o parte mai mare din costurile propriei apărări. Nicușor Dan se află la Washington la a 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite.
N. Dan: Puțin probabil ca Rusia să atace state NATO, dar și să facă pace cu Ucraina
Întrebat dacă crede că Rusia ar merge atât de departe, șeful statului a afirmat: „Nu este foarte probabil în următorii unu‑doi ani, dar trebuie să fim pregătiți”, și a precizat că scenariul nu trebuie exclus, amintind că „nimeni nu credea, dacă întrebai în 2020 sau 2021, că Rusia va ataca Ucraina și va încerca să cucerească Kievul”.
Pe de altă parte, însă, Nicușor Dan a apreciat că Moscova nu este cu adevărat pregătită să negocieze încheierea conflictului, cel puțin nu „în acest moment”, dar că „trebuie să continuăm ambele demersuri: să sprijinim Ucraina și să impunem sancțiuni Rusiei”.
Nicușor Dan a mai afirmat că liderii politici au început să înțeleagă cât de serioasă este amenințarea Rusiei la adresa Europei și au început să sporească cheltuielile pentru apărare:
„Încep să coopereze mai mult. Înțeleg că trebuie să reechilibrăm efortul în raport cu Statele Unite. O lungă perioadă de timp, Statele Unite au asigurat apărarea Europei sau au contribuit la aceasta, iar din punct de vedere economic, contribuția respectivă nu a fost proporțională. Iar aici, președintele Trump are dreptate: trebuie să reechilibrăm această contribuție.”
N. Dan: „Trump are dreptate” în privința contribuției Europei
Întrebat despre neîncrederea unor state europene față de disponibilitatea Statelor Unite de a apăra Europa în cazul unui atac rusesc, Nicușor Dan a spus că problema trebuie privită și din perspectiva administrației de la Washington, care a dus greul cheltuielilor de apărare ale NATO.
„Pentru o perioadă lungă, Statele Unite au apărat sau au contribuit la apărarea Europei. Iar din punct de vedere economic, această contribuție nu a fost proporțională. Și aici președintele Trump are dreptate. Trebuie să reechilibrăm această contribuție”, a declarat șeful statului pentru CNN, citat de Mediafax.
România dorește mai mulți militari americani pe teritoriul său
În acest context, Nicușor Dan a apreciat că reducerea unor efective militare americane din Europa ar trebui să se facă proporțional, pentru a nu exista riscul de a încuraja Rusia.
„Având o relație militară și diplomatică bună cu Statele Unite, cred că ar fi un semnal bun să existe o redistribuire proporțională a trupelor americane în interiorul Europei”, a afirmat Nicușor Dan în interviul pentru CNN, citat de Mediafax.
Situația efectivelor americane din România a variat în ultimul an. Reuters relata în septembrie că aproximativ jumătate dintre cei circa 2.000 de militari americani aflați anterior în România au plecat în cadrul realinierii forțelor SUA în Europa, în timp ce Nicușor Dan a declarat că în prezent se află aproximativ 1.500 de militari americani, după ce un contingent rotațional de aproximativ 500 de militari, care opera în România, Bulgaria și Ungaria, a fost retras.
Nicușor Dan a declarat și în interviuri acordate presei americane în ultimele zile că România dorește mai mulți militari americani pe teritoriul său și consideră prezența SUA un element esențial de descurajare pe Flancul Estic.