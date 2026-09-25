Alexandru Rogobete, discuții cu reprezentanții S&P: „Sănătatea trebuie să fie parte din dezvoltarea economică”

România trebuie să atragă mai mult capital privat și investiții străine în industria farmaceutică și în producția de dispozitive medicale, este mesajul transmis de fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete reprezentanților S&P Global Ratings în cadrul întrevederii avute vineri, la Camera Deputaților.
„Astăzi, la Camera Deputaților, alături de colegii mei, am participat la o discuție cu reprezentanții agenției internaționale de rating S&P Global Ratings, în contextul evaluării pe care agenția o face pentru fundamentarea deciziei privind ratingul României, programată pentru 2 octombrie 2026”, a transmis Alexandru Rogobete, într-o postare pe Facebook.
Fostul ministru al Sănătății a precizat că, în cadrul discuțiilor, a fost abordată nevoia de investiții în sectorul medical și de dezvoltare a capitalului privat.
„În zona de sănătate, discuțiile s-au concentrat pe un lucru esențial: România are nevoie de mai multe investiții și de mai mult capital privat. Am vorbit despre stimularea investițiilor public-private, atragerea investitorilor străini și dezvoltarea capitalului privat, în special în industria farmaceutică și în producția de dispozitive medicale”, a scris Rogobete.
Rogobete: „România trebuie să producă mai mult aici, în țară”
Potrivit social-democratului, dezvoltarea industriei farmaceutice și a producției de dispozitive medicale în România ar putea contribui atât la economie, cât și la dezvoltarea sistemului de sănătate.
„România trebuie să producă mai mult aici, în țară. O industrie farmaceutică și de dispozitive medicale mai puternică înseamnă investiții, locuri de muncă, cercetare, inovare și mai multă siguranță pentru sistemul nostru de sănătate”, a mai afirmat Rogobete. Acesta spune că în cadrul întâlnirii au fost discutate și cercetarea clinică, accesul la medicamente inovatoare și rolul inovației în dezvoltarea economică.
„Am discutat, de asemenea, despre cercetarea clinică, accesul la medicamente inovative și rolul inovației în dezvoltarea economică”, a arătat el.
Ce reforme din sănătate a prezentat fostul ministru
Alexandru Rogobete susține că le-a prezentat reprezentanților S&P și o serie de reforme din domeniul sănătății, între care dezvoltarea ambulatoriilor de specialitate și investițiile în prevenție.
„Am prezentat și reformele făcute în sănătate: dezvoltarea ambulatoriilor de specialitate, investițiile în prevenție și reorientarea pacienților dinspre spitalizarea continuă către spitalizarea de zi și ambulatoriu”, a precizat acesta. El a precizat, totodată, că sectorul medical trebuie privit și din perspectiva contribuției sale la dezvoltarea economică.
„Sănătatea trebuie să fie parte din dezvoltarea economică a României, nu doar o cheltuială în buget”, a afirmat Rogobete.
La finalul mesajului, acesta a caracterizat discuția cu reprezentanții S&P drept una „constructivă”, susținând că au fost prezentate „exemple concrete și măsuri de reformă aplicabile”.
Decizia S&P privind ratingul suveran al României este programată pentru 2 octombrie 2026.