Oana Țoiu, despre relația României cu SUA: „Dragostea este încă acolo”. Comparația cu o căsnicie și un „milkshake”

Publicat 25 sept. 2026, 09:22 Sursă Realitatea PLUS

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a vorbit despre relația dintre România și Statele Unite într-o discuție dedicată viitorului relațiilor transatlantice. Șefa diplomației române a comparat legăturile dintre cele două țări cu o căsnicie și, ulterior, cu un „milkshake” ale cărui ingrediente nu mai pot fi separate, conform Realitatea PLUS.

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