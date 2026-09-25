Oana Țoiu, despre relația României cu SUA: „Dragostea este încă acolo”. Comparația cu o căsnicie și un „milkshake”

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a vorbit despre relația dintre România și Statele Unite într-o discuție dedicată viitorului relațiilor transatlantice. Șefa diplomației române a comparat legăturile dintre cele două țări cu o căsnicie și, ulterior, cu un „milkshake” ale cărui ingrediente nu mai pot fi separate, conform Realitatea PLUS.
Declarațiile au fost făcute în cadrul unei discuții găzduite de Council on Foreign Relations, în marja Adunării Generale a ONU, la care a participat și vicepremierul și ministrul polonez de Externe Radosław Sikorski. Acesta folosise anterior comparația cu o căsnicie pentru a descrie relația Europei cu Statele Unite.
Oana Țoiu: „Pentru noi, dragostea este încă acolo”
Oana Țoiu a preluat analogia folosită de oficialul polonez și a explicat cum vede Bucureștiul relația cu Washingtonul, insistând asupra ideii că parteneriatul dintre cele două țări trebuie dezvoltat în continuare.
„Cred că, pentru noi, dragostea este încă acolo. Dar ceea ce ne dorim este să avem, în această căsnicie, capacitatea de a cumpăra împreună o casă mai mare, ca să folosesc această analogie (nr. omologul polonez s-a referit la relația cu SUA ca o căsnicie).”
Ministrul de Externe a legat apoi relația cu Statele Unite de componenta de securitate, amintind investițiile planificate pentru baza militară de la Mihail Kogălniceanu, sistemul de la Deveselu și cooperarea dintre cele două state în domeniul apărării.
Țoiu vorbește despre investițiile de la Mihail Kogălniceanu și scutul de la Deveselu
Oana Țoiu a susținut că legăturile dintre București și Washington nu trebuie privite doar prin prisma avantajelor pentru România. Potrivit acesteia, încrederea construită de cele două state contribuie și la securitatea Statelor Unite și la capacitatea Washingtonului de a-și proiecta puterea.
„În acest sens, de exemplu, perspectiva României este că prezența SUA în România, investițiile de ordinul miliardelor pe care le-am planificat pentru baza militară de la Mihail Kogălniceanu, care este una dintre cele mai mari din Europa, prezența scutului de la Deveselu și parteneriatul nostru cu SUA în domeniul apărării împotriva unor potențiale atacuri iraniene sunt elemente importante. Însă ceea ce am construit împreună, în materie de încredere, de-a lungul acestui proces contribuie, de asemenea, la capacitatea Statelor Unite de a-și proiecta puterea și la securitatea SUA.”
Subiectul prezenței militare americane în România a fost discutat și în ultimele săptămâni în legătură cu sprijinul din Congresul SUA pentru NATO și pentru menținerea trupelor americane în Europa.
Relația România-SUA, comparată cu un „milkshake”
Oana Țoiu a folosit apoi o a doua comparație pentru a descrie cât de strâns sunt legate, în opinia sa, interesele economice și de securitate ale României și Statelor Unite. Ministrul a spus că aceste componente au ajuns să funcționeze împreună și nu mai pot fi separate cu ușurință.
„Cred că, dacă ne uităm la obiectivele noastre de securitate și economice, este că, atunci când ai ceva care funcționează și ai, de exemplu, acest milkshake extraordinar, nu există nicio modalitate de a scoate căpșunile și restul ingredientelor înapoi din rețetă. Nu funcționează așa. Și cred că în acest punct ne aflăm acum în această relație.”