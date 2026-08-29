Sprijin în Congresul SUA pentru trupele americane din România

Scris de Iulian Budusan Publicat: 29 aug. 2026, 21:11

Ministra interimară a Afacerilor Externe, Oana Țoiu, confirmă că Congresul Statelor Unite păstrează o susținere bipartizană puternică pentru NATO și pentru prezența militară americană pe continentul european. Precizările oficiale vin în contextul dezbaterilor strategice privind reașezarea trupelor SUA în Europa și consolidarea securității pe flancul estic.

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