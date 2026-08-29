Sprijin în Congresul SUA pentru trupele americane din România

Ministra interimară a Afacerilor Externe, Oana Țoiu, confirmă că Congresul Statelor Unite păstrează o susținere bipartizană puternică pentru NATO și pentru prezența militară americană pe continentul european. Precizările oficiale vin în contextul dezbaterilor strategice privind reașezarea trupelor SUA în Europa și consolidarea securității pe flancul estic.
Parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite ale Americii continuă să se consolideze prin garanții ferme de securitate și investiții militare substanțiale. Ministra interimară a Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a primit sâmbătă la sediul MAE o delegație din Congresul SUA, condusă de Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Servicii Armate din Camera Reprezentanților.
Consens bipartizan la Washington pentru securitatea Flancului Estic
Discuțiile diplomatice de la București au confirmat sprijinul puternic din partea ambelor tabere politice americane — republicani și democrați — pentru menținerea și extinderea prezenței militare aliate pe continentul european.
Standardele bugetare discutate în legislativul american prevăd majorări consistente ale fondurilor destinate apărării pe teritoriul european:
Buget extins pentru apărare: Proiectele din Congresul SUA vizează o creștere de peste 25% a fondurilor alocate Europei pentru anul 2027.
Limitări legislative: Deciziile adoptate la Washington împiedică eventuale tentative administrative de reducere masivă a numărului de soldați americani staționați în regiune.
Diplomație activă: România a intensificat dialogul strategic, înregistrând peste 20 de întrevederi cu membri ai Congresului SUA în ultimul an.
Aprobare NATO pentru securitatea aeriană și maritimă a României
Pe plan militar, solicitările României de consolidare a Flancului Estic au primit undă verde de la vârful Alianței Nord-Atlantice. Comandantul suprem al forțelor aliate (SACEUR), generalul american Grynkewich, a aprobat planurile vizând optimizarea apărării antiaeriene și securității la Marea Neagră.
Planificarea strategică nu implică doar efective americane, ci presupune și o prezență sporită din partea altor aliați europeni din NATO.
Investițiile alocate de București întăresc poziția țării
Un argument esențial în dialogul cu partenerii americani îl reprezintă respectarea angajamentelor financiare de către România. Poziția fermă a țării este susținută de devotamentul față de deciziile adoptate la summitul NATO de la Haga, prin accelerația investițiilor în apărare și modernizarea infrastructurii cu dublă utilizare (duală).
Întrevederea de la București la care au participat congresmenii Mike Rogers, Eric Sorensen și Darryl Nirenberg a reconfirmat prioritățile comune: consolidarea parteneriatului strategic, cooperarea în industria de armament și garantarea stabilității regionale.