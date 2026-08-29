Cel puțin 27 de morți după un atac rusesc cu dronă asupra unui depozit de explozibili din Bucea

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 aug. 2026, 13:25

Cel puțin 27 de persoane au murit, iar alte 42 au fost rănite după ce un atac cu o dronă rusă a provocat un incendiu de proporții și explozii la un depozit care conținea explozibili, în satul Mîla, din raionul Bucea, la periferia Kievului. Printre răniți se află și patru copii. Autoritățile ucrainene au evacuat 381 de persoane din zona afectată.

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