Cel puțin 27 de morți după un atac rusesc cu dronă asupra unui depozit de explozibili din Bucea

Cel puțin 27 de persoane au murit, iar alte 42 au fost rănite după ce un atac cu o dronă rusă a provocat un incendiu de proporții și explozii la un depozit care conținea explozibili, în satul Mîla, din raionul Bucea, la periferia Kievului. Printre răniți se află și patru copii. Autoritățile ucrainene au evacuat 381 de persoane din zona afectată.
Zelenski: Muniția nu poate fi depozitată în apropierea zonelor rezidențiale
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că depozitarea muniției în apropierea zonelor rezidențiale nu este permisă și a cerut stabilirea responsabilităților în urma tragediei.
„Cei care au permis acest lucru trebuie neapărat să-și asume responsabilitatea pentru deciziile lor”, a transmis Zelenski.
Potrivit președintelui ucrainean, atacul și exploziile produse ulterior au provocat distrugeri semnificative în infrastructura din jur. Au fost avariate clădiri de locuințe, dar și un azil pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități.
Zelenski a precizat că Poliția Națională și Serviciul de Securitate al Ucrainei desfășoară o anchetă preliminară, fiind deschis un dosar penal pentru neglijență în serviciu.
„Există norme: muniția nu poate fi depozitată în apropierea caselor sau a altor clădiri rezidențiale. Cu siguranță vor exista concluzii corespunzătoare”, a mai transmis liderul de la Kiev.
27 de persoane au murit, alte 42 au fost rănite
Bilanțul prezentat sâmbătă de șeful administrației militare regionale, Timur Tkatcenko, indica cel puțin 27 de persoane decedate.
„Din păcate, în acest moment, 27 de persoane au murit. Și este posibil ca acest număr să nu fie definitiv”, a declarat Tkatcenko.
Printre victime se numără și Taras Didîco, președintele comunității din Dmîtrivka, care s-ar fi numărat printre primii oameni ajunși la locul incidentului. Alte 42 de persoane au fost rănite, suferind leziuni de diferite grade de gravitate. Printre răniți se află patru copii, iar șapte persoane au fost transportate la spital. Autoritățile au evacuat din zona de urgență 381 de persoane, dintre care 59 de copii.
Ce se știe până acum despre incident
Incidentul s-a produs în seara zilei de 28 august, în jurul orei locale 20:00, în satul Mîla, din raionul Bucea, regiunea Kiev. În urma atacului cu dronă a izbucnit un incendiu la un depozit în care erau depozitați explozibili, urmat de explozii puternice.
La fața locului au fost mobilizate echipe de intervenție, care continuă operațiunile de salvare, stingere a incendiilor, demolare a structurilor afectate și căutare a eventualelor victime. Traficul rutier a fost blocat pe un tronson al autostrăzii M-06 „Kiev – Ciop”, între kilometrii 15 și 32.