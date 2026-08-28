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Extern· 1 min citire
UE trimite 2 milioane de euro în Nepal, după inundațiile soldate cu peste 500 de morți
Nepal
Uniunea Europeană acordă un ajutor umanitar de 2 milioane de euro pentru populația din Nepal afectată de inundațiile puternice care au provocat moartea a peste 500 de persoane.
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