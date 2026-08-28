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UE trimite 2 milioane de euro în Nepal, după inundațiile soldate cu peste 500 de morți

Nepal

Nepal

Scris de Darius Stănescu Publicat: 28 aug. 2026, 23:24

Uniunea Europeană acordă un ajutor umanitar de 2 milioane de euro pentru populația din Nepal afectată de inundațiile puternice care au provocat moartea a peste 500 de persoane.

Fondurile europene vor fi direcționate către cele mai urgente nevoi ale comunităților lovite de dezastru: alimente, apă potabilă, îngrijiri medicale, produse de igienă și soluții temporare de cazare, a anunțat vineri Comisia Europeană.

Comisarul european pentru gestionarea crizelor, Hadja Lahbib, a descris amploarea situației din zonele afectate, unde viiturile au distrus infrastructura și au izolat mai multe localități.

„Drumuri distruse de ape. Sate izolate. Familii care își caută apropiații dispăruți. Inundațiile rapide din Nepal au devastat comunități care încă se reconstruiau după dezastrele din trecut”, a transmis Hadja Lahbib.

Ajutor european suplimentar pentru Nepal

Noua finanțare se adaugă sumei de aproape 3 milioane de euro pe care Uniunea Europeană a alocat-o Nepalului la începutul anului 2026, pentru măsuri de prevenire, pregătire și reacție în cazul dezastrelor naturale.

Bruxelles-ul va trimite, de asemenea, un coordonator european specializat în intervenții rapide în Asia, care va sprijini autoritățile și organizațiile implicate în gestionarea consecințelor inundațiilor.

În paralel, UE a activat serviciul de cartografiere de urgență Copernicus. Datele satelitare vor permite realizarea unor hărți actualizate ale regiunilor inundate, utile pentru evaluarea pagubelor și distribuirea ajutorului către populația izolată.

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