Dat afară de Zelenski, fostul ministru ucrainean al Apărării și-a găsit un post călduț în guvernul Italiei

Mîhailo Fedorov, fost ministru ucrainean al Apărării, va ocupa un rol de consilier în cadrul guvernului Italiei, unde îl va sprijini pe ministrul Guido Crosetto în domeniul inovației pentru apărare. Numirea vine după o întâlnire în care cei doi au discutat despre tehnologii militare moderne, drone, sisteme autonome și apărare antiaeriană.
Fedorov a anunțat vineri că a acceptat propunerea ministrului italian al Apărării, în contextul unei deplasări internaționale dedicate proiectelor de digitalizare și dezvoltării tehnologiilor din sectorul apărării, scrie Kyiv Post.
Mîhailo Fedorov va consilia Italia în domeniul inovației militare
Prima întâlnire dintre Fedorov și Guido Crosetto a avut loc în cadrul acestei deplasări, iar discuțiile s-au concentrat pe tehnologii care au căpătat o importanță majoră în războiul din Ucraina.
Pe agenda celor doi s-au aflat sistemele autonome, dronele, apărarea antiaeriană și dezvoltarea unor ecosisteme pentru tehnologiile de apărare.
„Mi-am exprimat recunoștința față de Guido pentru sprijinul său personal și pentru propunerea de a ocupa funcția de consilier al său pe probleme de inovație în domeniul apărării. Sunt profund recunoscător pentru această încredere și pentru parteneriatul strategic. În această calitate, voi sprijini Italia în adoptarea unor tehnologii moderne de luptă, în consolidarea sectorului său de apărare și în adaptarea la noile provocări globale de securitate”, a transmis Fedorov.
Kievul vrea să transfere experiența acumulată în război către aliații europeni
Fostul ministru ucrainean consideră că experiența dobândită de Ucraina în timpul războiului poate avea un rol important în transformarea modului în care Europa își construiește capacitățile de apărare.
„Ucraina și echipa noastră dețin o experiență unică, dobândită în condiții reale de luptă, în domeniul războiului de înaltă tehnologie, pe care suntem nerăbdători să o împărtășim cu aliații noștri. Experiența Ucrainei poate servi drept fundament pentru noul model de apărare al Europei”, a declarat Fedorov.
Noul consilier al ministrului italian al Apărării a precizat însă că implicarea sa în Italia nu schimbă prioritățile pe care le are în raport cu Ucraina. El intenționează să continue proiectele destinate consolidării capacităților de apărare ale Kievului și atragerii de resurse internaționale.
Fedorov a fost îndepărtat din guvernul de la Kiev în iulie
Numirea în Italia vine la scurt timp după plecarea lui Fedorov din guvernul ucrainean. El a fost demis la jumătatea lunii iulie, în cadrul unei remanieri guvernamentale ample decise de președintele Volodimir Zelenski.
Îndepărtarea sa din funcție a fost urmată de proteste desfășurate pe parcursul lunii iulie în mai multe zone din Ucraina. Participanții au cerut revenirea lui Fedorov în guvern.
Fostul oficial s-a bucurat de o popularitate ridicată în Ucraina, fiind asociat în special cu reformele din zona tehnologică și cu dezvoltarea capacităților țării de a utiliza drone în război.