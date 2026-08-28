Dat afară de Zelenski, fostul ministru ucrainean al Apărării și-a găsit un post călduț în guvernul Italiei

Publicat 28 aug. 2026, 22:43 Actualizat 28 aug. 2026, 22:53 Sursă Kyiv Post

Mîhailo Fedorov, fost ministru ucrainean al Apărării, va ocupa un rol de consilier în cadrul guvernului Italiei, unde îl va sprijini pe ministrul Guido Crosetto în domeniul inovației pentru apărare. Numirea vine după o întâlnire în care cei doi au discutat despre tehnologii militare moderne, drone, sisteme autonome și apărare antiaeriană.

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