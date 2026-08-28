Kremlinul anunță că negocierile pentru pace în Ucraina sunt „într-o pauză profundă”. Moscova spune că ofensiva continuă pe front

Publicat 28 aug. 2026, 19:22 Sursă The Moscow Times

Moscova transmite un nou semnal negativ privind negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina. Dmitri Peskov spune că discuțiile de pace sunt într-o „pauză profundă”, în timp ce trupele ruse continuă operațiunile militare.

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