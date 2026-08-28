Kremlinul anunță că negocierile pentru pace în Ucraina sunt „într-o pauză profundă”. Moscova spune că ofensiva continuă pe front

Moscova transmite un nou semnal negativ privind negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina. Dmitri Peskov spune că discuțiile de pace sunt într-o „pauză profundă”, în timp ce trupele ruse continuă operațiunile militare.
Moscova spune că negocierile de pace au intrat într-o pauză
Negocierile dintre Rusia și Ucraina pentru încheierea războiului sunt într-o „pauză profundă”, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Declarația vine în timp ce armata rusă își continuă ofensiva în estul Ucrainei.
Peskov a susținut că trupele ruse înaintează pe front și obțin câștiguri în timpul operațiunilor militare.
„Continuăm operațiunea militară specială, iar trupele noastre înregistrează progrese pe liniile frontului”, a declarat Peskov în fața jurnaliștilor.
Referitor la negocieri, reprezentantul Kremlinului a transmis că acestea nu se află în prezent într-o etapă activă.
„În ceea ce privește negocierile de pace, acest subiect se află în prezent într-o pauză profundă”, a adăugat oficialul rus citat de The Moscow Times.
Declarația Kremlinului schimbă tonul Moscovei
Poziția exprimată vineri diferă de declarațiile făcute de oficialii ruși în această vară, când Kremlinul confirma că Moscova menține dialogul cu negociatorii americani.
Noua declarație a lui Dmitri Peskov apare într-un moment în care au existat mai multe inițiative diplomatice pentru reluarea eforturilor privind un acord de pace între Rusia și Ucraina.
Vineri, The New York Times a relatat că directorul CIA, John Ratcliffe, s-a deplasat în această săptămână la Moscova. Potrivit publicației americane, vizita ar fi avut ca obiectiv determinarea Kremlinului să urmărească un acord de pace cu Ucraina.
Și Vaticanul încearcă să mențină dialogul
În paralel cu demersurile americane, un reprezentant diplomatic de rang înalt al Vaticanului s-a întâlnit în această săptămână cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Întâlnirea a avut loc în cadrul eforturilor diplomatice pentru promovarea unei soluții pașnice în Ucraina. Declarațiile lui Peskov privind „pauza profundă” a negocierilor indică însă dificultățile întâmpinate de aceste inițiative.
Kremlinul spune că armata rusă își continuă ofensiva
În declarațiile de vineri, Dmitri Peskov a insistat asupra continuării operațiunilor militare ruse și a susținut că armata atacă infrastructura militară ucraineană.
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a afirmat că forțele ruse „distrug intenționat infrastructura militară și infrastructura adiacentă celei militare a regimului de la Kiev”.
„Forțele noastre știu ce fac și cum să o facă”, a spus Peskov.
Declarațiile au fost făcute la o zi după ce șeful Statului Major General al Rusiei a afirmat că trupele ruse se apropie de orașul Sloviansk, din regiunea Donețk, una dintre zonele puternic fortificate ale frontului.
Moscova menține cererea privind regiunea Donețk
Una dintre principalele probleme care împiedică încheierea unui acord rămâne poziția Rusiei privind teritoriile ucrainene.
Președintele Vladimir Putin continuă să ceară Ucrainei să cedeze controlul deplin asupra regiunii Donețk ca precondiție pentru un eventual acord de încetare a focului. Kievul a respins în repetate rânduri această condiție.
Dmitri Peskov susține că partea ucraineană cunoaște foarte bine cerințele Moscovei, dar refuză să le discute în cadrul negocierilor.
„Partea ucraineană cunoaște foarte bine cerințele noastre. Pur și simplu nu vrea să le discute în mod pașnic”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.