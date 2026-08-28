Doi români au murit în incendiul din Elveția. MAE a confirmat victimele după identificarea persoanelor decedate

Autoritățile elvețiene au confirmat Ambasadei României la Berna că doi cetățeni români se află printre persoanele care au murit în incendiul izbucnit pe 21 august într-o clădire din Thusis. MAE menține legătura cu autoritățile locale și este pregătit să ofere sprijin consular familiilor.
MAE confirmă moartea celor doi români
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat vineri seară că doi cetățeni români au murit în incendiul produs la 21 august în orașul Thusis din Elveția.
Identificarea victimelor a fost finalizată de autoritățile elvețiene, care au transmis Ambasadei României la Berna că printre persoanele decedate se află și cei doi cetățeni români.
„Ministerul Afacerilor Externe precizează că, în urma finalizării demersurilor de identificare a victimelor incendiului produs la data de 21 august 2026, în oraşul Thusis (Confederaţia Elveţiană), autorităţile elveţiene au informat Ambasada României la Berna cu privire la faptul că printre persoanele decedate se află şi doi cetăţeni români. Reprezentanţii misiunii diplomatice menţin situaţia în atenţie, fiind în legătură permanentă cu autorităţile competente, şi sunt pregătiţi să acorde asistenţă consulară, conform competenţelor”, a informat MAE, vineri seară.
Ministerul Afacerilor Externe a transmis condoleanțe familiilor celor doi români care și-au pierdut viața.
Incendiul a distrus complet clădirea
Focul a izbucnit în noaptea de 21 august, într-o clădire din Thusis în care funcționau un restaurant și mai multe locuințe.
Poliția din cantonul Grisons a anunțat la momentul respectiv că imobilul a fost cuprins în întregime de flăcări.
„În noaptea de joi spre vineri, un incendiu important a izbucnit la Thusis. Un restaurant cu locuinţe a fost ars complet. Cinci persoane au fost date dispărute”, a anunțat poliția din cantonul Grisons într-un comunicat.
Mai multe persoane au fost evacuate din imobil
Paisprezece persoane au reușit să iasă din clădirea afectată de incendiu. Opt dintre acestea au fost rănite, iar gravitatea leziunilor a fost diferită.
„Paisprezece persoane au ieşit din clădirea în flăcări. Între ele se află opt răniţi, doi grav, doi moderat şi patru uşor”, preciza poliția elvețiană.
La începutul intervenției, cinci persoane erau date dispărute. Ulterior, una dintre persoanele căutate a fost găsită, iar presa elvețiană a relatat că bilanțul deceselor a ajuns la patru.
Ambasada României menține legătura cu autoritățile elvețiene
Reprezentanții misiunii diplomatice române de la Berna continuă să urmărească situația și păstrează legătura cu autoritățile elvețiene implicate în gestionarea cazului.
MAE precizează că este pregătit să acorde asistență consulară, în limitele competențelor legale, inclusiv în cazul în care familiile victimelor au nevoie de sprijin.
Cetățenii români aflați în Elveția pot solicita asistență consulară prin Ambasada României la Berna, la numerele +41 31 351 05 46 și +41 31 351 05 47. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate permanent.
Pentru situațiile dificile, speciale și urgente este disponibil și numărul de telefon de urgență al misiunii diplomatice, +41 76 387 50 05.