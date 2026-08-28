Doi români au murit în incendiul din Elveția. MAE a confirmat victimele după identificarea persoanelor decedate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 aug. 2026, 21:57

Autoritățile elvețiene au confirmat Ambasadei României la Berna că doi cetățeni români se află printre persoanele care au murit în incendiul izbucnit pe 21 august într-o clădire din Thusis. MAE menține legătura cu autoritățile locale și este pregătit să ofere sprijin consular familiilor.

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